opptil 25 % rabatt på høyttalere, solo- eller flerkanals hjemmekinopakke, fra den tilkoblede lydspesialisten

Hos Sonos, et flaggskipmerke og utvilsomt en målestokk innen trådløse og tilkoblede høytalere av høy kvalitet, er det et stort vårsalg. Mye av utvalget drar nytte av et rabatttilbud på opptil €380 eller 25 % gyldig til 11. juni.

De fleste av disse tilbudene på individuelle Sonos-høyttalere og lydplanker kommer sammen på denne siden til Son-Video-butikken. Men det er også tilbud på hjemmekinopakker og noen butikker legger til en liten ekstra rabatt på dette, som du kan se i lenkene og prissammenligningstabellene nedenfor.

Den lille nomadiske høyttaleren Sonos Roam SL er fra €148 i stedet €199 mens lillesøsteren hennes Sonos Roam er fra €117 i stedet for €149.





Den semi-nomadiske høyttaleren Sonos Move er fra €327 i stedet for €449.



lydplanken Sonos Arc er fra €787 i stedet for €999.



lydplanken Sonos Beam (Gen2) er fra €430 i stedet €549. Merk at for denne referansen, modellene av Første generasjon oppusset er tilgjengelig fra €369.



Den lille lydplanken Sonos Ray er fra €238 i stedet for €299.



subwooferen Sonos Sub (Gen 3) starter €718 i stedet for €899.



Ulike Home Cinema 3.0, 3.1 eller 5.1 pakker rundt lydplankene bue av sonos, Sonos bjelke OG sonos stråle er også på salg som kan sees i Idealo prissammenligning, samt pakker med Klassisk oppstartsplugin ENTEN premie for kjøpere som allerede er utstyrt med en Sonos-lydplanke.

