Opptil 30 land kan være på den ‘grønne’ listen for tidlig sommerferie

EUs besøksforbud forventes ikke å gjelde Storbritannia innen 2021 fordi mer enn 33 millioner mennesker har fått en enkelt dose på grunn av sitt verdensledende jab-program, og mer enn 10 millioner mottar allerede begge dosene.

Ministrene vil imidlertid ikke kunngjøre hvilke land som er på den grønne listen fra 17. mai, som forventes å være fra 5. til 10. mai, og ministrene er under press før 17. mai opphevelse av forbudet mot ikke-essensielle reiser. .

Trafikklyssystem Ranger land som “grønt”, “gult” eller “rødt” Basert på vaksinasjonsrater, infeksjonsnivåer, variasjoner av bekymring og hvor best deres genetiske skanningsmetode er.

Ferierende kan gå til “grønne” steder uten å bli isolert når de kommer tilbake, selv om de fortsatt må betale for PCR-testen hvis de blir vaksinert.

“Amber” -vurdering – forventes å dekke fastlandet i Europa, inkludert de mest populære destinasjonene for britiske ferierende – krever at passasjerer blir isolert hjemme i 10 dager ved retur og å betale for to PCR-tester på to og åtte dager.

Det ble tidligere antatt at den “grønne” listen ville være noen få land, men det er økende håp om at den vil bli mer omfattende etter hvert som land akselererer sine vaksinasjonsprogrammer.

Gibraltar (100 prosent), Kanariøyene (91,7 prosent), Seychellene (67,6 prosent), Israel (62 prosent), Saint Helena (58,41 prosent), Caymanøyene (52,7 prosent) og Maldivene (52,3 prosent) ) hadde høyest vaksinasjonsrate., Bermuda (48,3 prosent), Malta (44,18 prosent), USA (39,9 prosent), Anguilla (38,9 prosent), Turks- og Caicosøyene (36,9 prosent), Bahrain (36,8 prosent), Ungarn (34,8 prosent), og Azorene (36,1 prosent), Madeira (33,7 prosent), Balearene (25,4 prosent).