Oppturer og nedturer i et baronisk prosjekt

Noen uker før lanseringen av James Webb -romteleskopet inviterer Fusura deg til å gå tilbake til løpet av dette ambisiøse prosjektet, fra første design til utsettelser, for å oppdage utseendet til den neste nøkkelspilleren innen romobservasjon.

Seerne strammer føttene på den siste utgivelsesdatoen James Webb romteleskop Var Kunngjort For 8. september. Teleskopet vil gå fra Guyana, Guyana. 18. desember Den neste a Ariane 5 rakett. Enheten vil deretter legge ut på en måned lang reise Point de Lagrange L21,5 millioner kilometer fra jorden overfor solen. Det tok 30 år og flere utsettelser å se romfartsorganisasjonene sette en bestemt utgivelsesdato. De JWST Noe opplevd Svangerskap På høyden av det komplekse, baroniske prosjektet representerte han allmennheten.

NASAs nye hastighet

Det amerikanske romfartsorganet har allerede begynt å vurdere Post-Hubble i 1989, Men først konkrete utkast James Webb romteleskop Opprettet i 1996. Prosjektet ble senere navngitt Neste generasjon romteleskop (New Generation Space Telescope på fransk). Prioritet NASA For å bygge en enhet til lave kostnader er maksbudsjettet 500 millioner dollar. De første underleverandørene ble rekruttert i 1997 av den amerikanske administrasjonen Paul Aerospace and Technologies og TWR Inc. I 1998, da budsjettet ble bevilget Konstruksjon Teleskopet øker med 500 millioner dollar.

I 2002 døpte selskapet NGST “James Webb” fra 1961 til 1968. Etter navnet på NASAs andre leder som ledet Apollo -programmet i løpet av Kennedy og Lyndon Johnson. Året etter, i 2003, ble TWA Inc. hovedentreprenør for byggingen av romteleskopet. På oppdrag fra NASA. Imidlertid akkumuleres forsinkelser, så utgivelsen er utsatt til 2010.

En budsjettpause

De James Webb romteleskop Resultatet av samarbeidet mellom mange land og tre romfartsorganisasjoner: NASA,Dette OgCanadian Space Agency (CSA, Canadian Space Agency) Men i 2007 ble designet på noen instrumenter fortsatt testet, og det var først i 2011 at hele teleskopet gikk av Byggefase. Utgivelsen ble kunngjort for 2018 da budsjettet eksploderte: det ble estimert til 8,5 milliarder dollar og den økonomiske deltakelsen til hvert selskap økte drastisk.

Møte mellom sekskantede seksjoner Glass Primæren, 6,5 meter i diameter, startet ikke før i 2015. De siste møtene ble holdt i 2016, et år senere. Utgivelsesdato stenger senere, Forventet til 2020, Men ytterligere skuffelser luftfartsselskaper og TWR Inc. Venter på Northrop Croomen romsystemer I drift): Systemproblemer, “feil” og mekaniske feil forsinker fristen. Kostnaden er forbløffende og når 20 ganger eller til og med 10 milliarder dollar mer enn det opprinnelige budsjettet.

I 2019 er det lansering Sett for 2021. Den vil bli presset tilbake tre ganger samme år, i mars og oktober, og til slutt i desember 2021. Astronauter bekrefter lanseringsdato for teleskopet: 18. desember. JWST Norththrop Groomman forlot hangarer for å lansere i Guyana i slutten av september. NASA, ESA og CSA lover: Romteleskopet vil faktisk nå verdensrommet og innlede en ny æra med dyp himmelsk observasjon, 20 år etter at prosjektet startet.