Oppvarming: Er det nok å skru ned radiatoren for å spare energi?

i Belgia, Mer enn én av fem familier De har problemer med å skaffe nok energi til å dekke sine grunnleggende behov, på grunn av deres beliggenhet eller inntekt. De er med andre ord rammet av energifattigdom.

Gratis miljø Jeg vurderte faktisk det mest økonomiske varmesystemet forrige måned. La oss nå se på den beste forbruksmetoden for å betale så lite som mulig for energi. Hvordan redusere strømregningen uten å ofre komfort?

Ideell temperatur

Det første du må gjøre er å sette temperaturen til det ideelle nivået: det anbefales ikke at det er for varmt eller for kaldt Fransk byrå for miljøomstilling (ADEME). Det anbefales å stille inn 17 grader på soverom, 22 grader på bad ved bruk, og 19 grader til 21 grader i andre stuer (stue, spisestue, kjøkken osv.). I gjennomsnitt reduseres forbruket med 7 % ved å skru ned oppvarmingen med én grad.

Å slå av elektriske varmeovner over natten er en anbefalt metode. Tvert imot– For varmeovner som opererer med olje- eller gasskjel, er det å foretrekke å ikke gjøre dette. Faktisk oppnås optimal ytelse når den opererer kontinuerlig. I stedet for å skru av varmen helt, er det bedre å skru ned for å unngå fall under bruk.

Et annet tips: Utstyr rommet ditt med termiske gardiner, spesialdesignet for å forhindre varmetap. Ikke nødvendigvis dyrere enn klassiske persienner, de vil i stor grad kompensere for lavere omgivelsestemperatur.

Hvordan kontrollere oppvarmingen? Det må organiseres og programmeres. For å gjøre dette er flere utstyrsenheter mulig: en termisk sikring, en romtermostat eller en utendørs sensor for større boliger. Sistnevnte lar kjelen samhandle med eksterne elementer før huset kjøles ned.

Gass- og strømforbruket er på det laveste nivået siden slutten av 1990-tallet

Avviser fuktighet

Et annet punkt som er verdt å ta hensyn til er kjelevedlikehold, som bør utføres minst en gang i året. Varmtvannsproduksjonsenheten bør heller ikke neglisjeres: selv om vedlikehold ikke er obligatorisk, forhindrer den skorpedannelse og forlenger levetiden. Hvordan overvåker du varmtvannsforbruket ditt? Tre handlinger: La kranbatteriene stå på den kaldeste innstillingen (som unngår konstant bruk av lunkent vann); Still inn temperaturen på varmtvannsberederen din mellom 50 og 60 grader; Koble vannbeholdere til kraner og dusjhoder for å spare opptil 50 % vann.

Et våtrom er vanskeligere å varme opp og derfor dyrere.

Tørr luft er mindre vanskelig å varme. Ventiler 5 til 10 minutter daglig, vinduene er vidåpne, så det anbefales også å evakuere fuktighet. Dermed forbedres luftkvaliteten og energiforbruket ditt spares. Ideelle perioder for ventilasjon om vinteren er om morgenen mellom kl. 08.00 og 11.00 og om kvelden etter kl. 22.00.

Forny hjemmet ditt

Hvis dine evner tillater det, er den ideelle løsningen å renovere hjemmet ditt. Ikke flere kalde vegger, trekk og defekte varmeovner. Gjør plass til isolasjon og ventilasjon! Hver region har utviklet støttestrategier for å avslutte energiscreening. Forsikringspremiene kan nå €50 000 i Brussel, og det er ingen tak i Wallonia.

En renovert bolig reduserer strømregningen og øker annenhåndsverdien. Faktisk har god PEB blitt det foretrukne kriteriet for kandidatkjøpere.