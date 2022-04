Orange Belgia: Flere tariffendringer er i horisonten

av Belga

enrange Belgia vil justere prisene for enkelte tjenester oppover fra 1. juni, kunngjorde operatøren tirsdag. Han legger imidlertid til at datavolumet også vil øke og multikortrabattene utvides.







Når det gjelder mobilabonnement, vil månedsprisen for Go Light øke fra 10 til 11 euro, fra 20 til 21 euro for Go Plus, fra 30 til 32 euro for Go Intense og fra 40 til 43 euro for Go Extreme. Disse prisøkningene vil imidlertid bli ledsaget av en større mengde data (fra 0,5 til 10 GB avhengig av abonnementet).

Multikortkunder (fra 2 Go Intense og/eller Go Extreme-kort) samt Love-kunder (med et fast internettabonnement) vil dra nytte av €1 rabatt på mobilabonnementene sine. Kunder som Go Light (10 euro per måned) og Go Plus (16 euro) vil betale samme beløp som nå, mens prisen vil gå opp for kundene Love Go Intense (21 til 22 euro) og Go Extreme (31 til 33 euro) ).

Prisene for stasjonære produkter vil også stige, spesielt TV-tjenesten (fra 16 til 17 euro per måned).

Utenfor pakkepriser for mobiltelefonabonnement, vil internasjonale samtaler og roaming også øke. MMS (0,24 €) vil også bli belastet mens det for øyeblikket er gratis.

Tarifføkningen bør absorbere effekten av en rask økning i kostnader knyttet til den økonomiske konteksten, som Orange Belgium definerer. «Gitt den nåværende økonomiske konteksten, som er preget av enestående nivåer av inflasjon, med priser på energi og teknologiutstyr samt lønnskostnader som øker raskt og påvirker kostnadsstrukturen til Orange Belgium, dets leverandører og partnere, er operatøren forpliktet å tilpasse noen av sine tariffer for å bevare kvaliteten på tjenestene og investeringsnivået fra Orange. »