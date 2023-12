Orange har ikke lukket døren for Android TV-dekodere i Frankrike

Belgia, Spania og mer nylig etter å ha utstyrt sine kunder med en Android TV-dekoder Polen, vil Orange gjøre det samme i Frankrike? Det er ikke umulig. «På noen måter tror vi det ikke er noen debatt. Å bruke Android til å bygge en TV er ikke noe som skremmer oss »Bruno Gerbib, operatørens direktør for innovasjon, sa nylig Numerama.

Oransje Android TV-dekoder i Polen.

Spørsmålet oppstår videre siden den nåværende dekoderen, enkelt navngitt 4K UHD-dekoder, som ble lansert i 2018, fortsetter til i dag, og den opererer med et annet internt operativsystem enn andre modeller distribuert i utlandet. Fra et brukersynspunkt vil en eventuell overgang til Android TV utvide listen over tilgjengelige applikasjoner betydelig.

Bouygues Telecom tok i bruk Android TV i 2015 med Bbox Miami. Gratis og SFR fulgte etter kort tid etter, men bare for deres tilbud på inngangsnivå (Freebox Mini 4K Fjern nå og koble til TV-dekoderen rød)

For rutere er situasjonen en helt annen. Orange overrasket alle ved å lansere Livebox 7 halvannet år etter Livebox 6, hvis bokser hadde vært i gjennomsnitt tre år fra hverandre til da.

Dette reduserte gapet kan forklares med en ny tilnærming til enhetsdesign. Operatøren bygger nå modulære bokser som består av to separate deler, Wi-Fi-kortet på den ene siden og de fiberrelaterte komponentene på den andre. Takket være denne modulariteten er Livebox 6 lett tilgjengelig i en versjon som er kompatibel med 8 Gbit/v fiber – Livebox 7 altså – og en annen versjon uten skjerm for Polen.

Når det er sagt, bør vi ikke forvente at LiveBox 8 kommer om 18 måneder. Oransje er merket Numerama Det er ikke hans holdning «Å utvikle LiveBox annethvert år, men å fokusere på ny programvareutvikling. »