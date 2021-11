Orange vil øke prisene

Orange Telecom vil øke prisene på fast internett og TV-tjenester for nye og eksisterende kunder fra og med 17. januar.







av Belga

Lagt ut 13.11.2021 09:51 Lesetid: 2 minutter



NSSortimentet vil øke prisene på fast Internett og TV-tjenester for nye og eksisterende kunder fra og med 17. januar. Dette er et svar på den fortsatte økningen i kostnadene deres, bekrefter teleoperatøren lørdag.

For å rettferdiggjøre denne prisøkningen nevner selskapet spesifikt engrostariffer for tilgang til kabelinfrastrukturen, som du må leie av Telenet og VOO. Orange advarte den gang om at reguleringer på dette området som trådte i kraft i juli 2020, uunngåelig fører til en økning i utsalgsprisene.

Økningen i prisene på modemer og dekodere på grunn av global mangel på databrikker samt høye arbeids- og energikostnader gjør denne justeringen nødvendig, ifølge operatøren.

Konkret vil prisene for Love, Home og Boost-tilbudene justeres. For tjenester inkludert fast internett vil økningen være €2 per måned, og for tjenester inkludert fast Internett og TV vil økningen være €3 per måned. Alle andre priser forblir uendret. Hver klient vil bli personlig informert i løpet av de kommende ukene.

På flat linje har det ikke vært noen prisøkning siden lanseringen av Love Show i 2016.

Orange vil også implementere en 50 % økning i hastighetene til standard faste internettjenester (fra 100 til 150 Mbps for nedlastinger, fra 10 til 15 Mbps for opplastinger til Telenets dekningsområde, og fra 5 til 7,5 Mbps for opplastinger til VOO-dekningen område).

Konkurransemessig vil Proximus øke prisene på en rekke tilbud fra 1. januar, mens Telenet allerede har økt på dette området over sommeren.