Oranges oppkjøp av VOO bekymrer Test Achats

Oranges kunngjøring om et mulig oppkjøp av VOO beroliger ikke Test Achats. “Det å gå fra 3 spillere til 2 spillere i en stor del av det frankofonske markedet er ikke et gunstig element for mer konkurranse, og derfor for premiumpriser. Som en påminnelse rangerer Belgia fortsatt lavt på europeisk nivå når det gjelder telekompriser, ettersom forbrukerne har færre og færre alternativer.‘, mener organisasjonen å gå inn for forbrukere.

Test Achats spør privat om virkningen av denne gjenopplivingen på konkurransen, hva som vil være Oranges strategi i et semi-duopol eller til og med bare et duopolmarked hvis VOO forsvinner helt, hva vil bli prisutviklingen osv.

“Til slutt blir ankomsten av den fjerde operatøren i markedet via 5G-auksjoner stadig viktigere. Test Achats minnet oss om dette nylig og forventer klare og ambisiøse beslutninger fra den nåværende regjeringen til i det minste det belgiske markedet er mer konkurransedyktig enn det er nå.avslutter organisasjonen.