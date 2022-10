Oransje briller, tung søvn og bjørnemat: Hollands hemmeligheter for å sette perlemål

15 kamper for 22 mål. Generelt går disse tallene den andre veien. Men ikke for cyborg Erling Holland. Mot Brighton scoret han nok en dobbel denne helgen. Bevis på at hans begjær og sult er grenseløs.

Ett spørsmål hjemsøker sikkert alle fotballfans: Hvordan gjør han det? Daily Mail løste en liten del av ligningen. Bortsett fra en arbeidsmengde overlot nordmannen ingenting til tilfeldighetene.

Ifølge faren skal han være mer profesjonell enn Dortmund, som allerede har utmerket seg på dette området. Et av elementene en angriper ønsker å kontrollere fullstendig er søvnen hans. En tidligere profesjonell, hans far ga litt mer detaljer. «Søvnen hans innhenter ham»begynte Alfie. «For sønnen min er det det viktigste i livet, så i løpet av karrieren perfeksjonerte han rutinene sine for å forbedre søvntiden.»

Noen timer før han legger seg, har spilleren på seg oransjefargede briller med blått lys. Spesielt blokkerer de naturlig lys og energi som sendes ut av digitale skjermer. Foreløpig tuller vi ikke: lysene slukkes mellom 22.00 og 22.30. Han bruker ikke telefonen før den tid for å forbedre synet. For å unngå distraksjoner er Holland også ofte utilgjengelig ved å slå den på «Ikke bry deg».

For å måle kvaliteten på søvnen bruker han det som kalles en Ora Ring. Dette er en enhet plassert på fingeren din som utfører blodprøver for å måle blodtrykk eller hjertefrekvens.

— Jeg har aldri sett noen spise så mye.

Siden han forlot Moldy i 2019, har kroppsmassen hans økt mye. Etter sine vellykkede stints i Salzburg og Dortmund veide han rundt 90 kg. Ifølge noen kan kostholdet hans nå 6000 kalorier om dagen! «Jeg har aldri sett noen spise som ham. Han spiser som en bjørn.»Joshua King kunngjør spesifikt laget sitt i utvalget.

I hjembyen hans Braine spiser vi mye protein. Så spissen ble etablert for å spise mye kjøtt. Daily Mail bemerker at den følger med «Å spise mineralrike kyr med riktig beitede kyr har alvorlige fordeler og hjerte- og leverfordeler.»

Holland mener også at det å spise er veldig viktig «Kvalitetsmat, så lokalt som mulig.» Han la til: «De sier at kjøtt er dårlig for helsen din. Men hvilket? Kjøttet du kjøper på McDonald’s eller den gressmatede lokale kua?»

Holland streber også etter å ha et balansert kosthold ved å innta så mye grønnsaker eller fisk som mulig. Han anser seg selv som en utmerket kokk. Spesielt siden han måtte forlate hjemmet sitt tidlig og noen ganger måtte lære å lage mat selv.

Noen ganger blir spilleren fristet til «galskap». Spesielt når han kommer hjem eller på ferie. «Når han møter familien sin, blir han fristet av en kebab, en pizza eller en kinesisk rett. Men disse er sjeldne», forsikrer Daily Mail.

I fjor gikk Cyborg glipp av 16 kamper med PvP. Han har vært veldig skadefri denne sesongen. Men Guardiola tar ingen sjanser med juvelen sin. Terapeuten Mario Bafundi følger ham daglig og går noen ganger til kontroller med ham for å forsikre seg om at alt er bra.

Gode ​​nyheter for innbyggerne, Norge vil ikke være i Qatar. Bare la Holland hvile. Nå vet vi at han legger særlig vekt på det.