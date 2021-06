Orbex nærmer seg bane fra en britisk lanseringspute, men først er det domstoler, fugler og milliardærer å overvinne • Registret

Intervju Storbritannias Orbex-rakett har brukt det meste av det siste halve tiåret på å bevege seg mot målet for en første kommersiell baneoppskytning fra hjemlandet. Mens andre har vist avfyring fra suborbitale motorer og ballonger, retter Orbex sin Prime-rakett i bane.

I en bransje der datoer har en tendens til å bevege seg stadig mer inn i fremtiden, er Chris Larmour, administrerende direktør i Forres-baserte Orbex, forfriskende sløv og foreslår å kaste terningene for første utgivelsesdato.

“Vi jobber mot slutten av 2022,” forteller han. Imidlertid kommenterer han også: “Det er alltid noe, enten det er internt eller eksternt, som påvirker muligheten til å oppfylle disse datoene, om romhavnen er forsinket eller regelverket ennå ikke er klart, eller vi har et teknisk problem. Å løse … “

Når det gjelder forskrifter, ser det ut til at Storbritannia er godt på vei mot å lansere lisenser. Orbex ser ut til å være i god form fra et teknisk perspektiv og signerte nylig på en dyno på den tidligere RAF Kinloss-basen for en fullstendig første trinns test av sin Prime-rakett.

Å få en fungerende romhavn som kan støtte vertikale lanseringer er imidlertid noe utenfor Orbex rekkevidde.

Orbex Stage 2 Rocket, Prime

Selskapet planlegger å lansere fra Sutherland Spaceport, hvis konstruksjon ble signert i fjor. En rettslig gjennomgang av tillatelsen fra Highland Council har imidlertid potensial til å stoppe arbeidene. TIL dommer vurderer innleveringer utført av veldedighetsorganisasjon RSPB og innvendinger fra milliardærgrunneier Anders Povlsens selskap.

Povlsen har investert en betydelig sum i en annen romhavn på Shetland.

Orbex vil veldig gjerne lansere fra Sutherland, og Larmour ler: “Jeg var heldig som fant den eneste milliardæren på planeten som ikke vil bygge et rakettskip!”

Larmour forventer at det vil ta et år å bygge anlegget, noe som betyr at den juridiske tvisten snart må lukkes for å kunne beskytte slutten av 2022. Hvis ikke, er det andre alternativer. “Det er andre romfartøyer i verk,” forklarer han. “Det er allerede en i Fransk Guyana. Vi kan lansere fra Norge, som går veldig raskt. De har allerede startet. Og de har allerede full finansiering og lisenser.”

Skottland-baserte andre Skyrora-raketter lanserte nylig en suborbital rakett fra Island.

Når det gjelder noe suborbital fra Orbex før hovedarrangementet, sier Larmour: “Dette teamet har allerede lansert seks suborbitalraketter. Vi bygger en orbitalraket, som er et helt annet spill.”

Med en bane rakett, sier han, “kompleksiteten i oppgaven er enorm. Og det er mange mennesker som har en stemme i denne prosessen: myndigheter og interessenter og aksjonærer, kunder, finansieringsbyråer, romfartsbyråer, nasjonalstater, statsråder, dere vet., det er mange mennesker som har et synspunkt og en mening, de styrer til og med disse prosessene. “

Når det er sagt, erkjenner Larmour at Orbex er ganske langt langs læringskurven, og selv om det ikke vil ha et gjenbrukssystem for Prime-rakettens første trinn, som Spacex, eller Rocket Lab fallskjerm i et forsøk på å minimere virkningen av nyttig belastning . Valget av biopropan forventes å resultere i et betydelig fall i utslipp under lansering.

Selskapet har også planer om å utvide Forres produksjonsbase og skalere opp til 30-40 biler i året. Det har et år med karbonfiber på plass for produksjonsprosesser, og er derfor relativt godt posisjonert for å overvinne tilbakeslag i forsyningskjeden som følge av Brexit og den pågående pandemien.

Men det er fremdeles den første banen for å komme seg ut av veien før tankene kan vende seg til å nærme seg Sutherlands forventede månedlige tråkkfrekvens. Larmour forteller oss at det tar tre uker fra kjøretøyets ankomst til romhavnen før sjøsetting, og renoveringen av plattformen tar en uke etter det.

Selv om selskapet har en liste over kommersielle kontrakter planlagt for lanseringen (“Vi er omtrent en fjerdedel av kostnaden for et samkjøring”), har det ingen planer om noe større enn Prime og dens 10-180 kg nyttelast. “Kjerneplanen vår,” sier Larmour, “er å bygge en liten bærerakett og få virksomheten til å gå veldig bra.”

Og en stor rakett? “Det er ingen PowerPoint som eksisterer med det,” legger han til.

Og, som mange romfans er klar over, pleier PowerPoint-raketter å være litt enklere enn den virkelige tingen. ®