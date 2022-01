OrelSan og Clara Luciani dominerer nominasjonene til Victoires de la musique | Musikk

OrelSan, 39, er en hengselkunstner på slutten av 2021-/begynnelsen av 2022-årene, og søker etter offentlig og kritisk suksess. «Civilization» (samme dag som britiske Adeles storfilm «30»), utgitt i november, er det bestselgende albumet i Frankrike innen 2021 (over 335 000 eksemplarer), ifølge National Union of Audio Publishing. (Snep).

Med “Heart” utgitt i juni 2021, har 29 år gamle Clara Luciani signert som det beste andre albumet for å feire koffeinfrisen sommeren 2021 (11. plass i salg i 2021 med over 155 000 eksemplarer). For ikke å glemme noen sterke feministiske meldinger, som vanlig med forfatteren av «La Grenade»-hiten fra hennes tidligere verk.