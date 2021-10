Orelsson er tilbake: rapperen Farrell inviterer Williams til sivilisasjonen, hans nye album

Innspurten før slutten av året ferie har aldri vært i musikkbransjen. Kunngjøringer om albumutgivelser følger hverandre. Etter Angel, Tittelen på det andre opuset, coveret og sporlisten ble lekket På Fnac-siden er dette Orelsens fjerde albumløftemønster.

Rapperen setter opp et møte med fansen sin 19. november for å finne ut av det Sivilisasjon, Hans yngste. Dagen blir varm da Adele også er ventet 30, Samt Eddie Mitchell.

Orelsan ga også ut albumomslaget med et svart-rødt-grønt-blått flagg og sporliste.

Det er gledelig for sinnet ikke mindre enn 15 emner. Franskmannen vender tilbake til Krings for å spille i “Cassars Floaters Infinity”. Og med Skret på «sammen». Men overraskelsen kommer fra et annet sted, fra sangen «Last Class» som han kaller Neptune. Tvillinger av amerikanske produsenter Farrell Williams og Chad Hugo. Kjent for å ha jobbet med noe av det beste innen verdens popmusikk: Britney Spears, J-Z, Pusta Rhymes, Shakira, Justin Timberlake, Maria Carey og Gwen Stephanie. Trenger vi å huske at han gjemmer seg bak hiphop-gruppen NERD?

På den annen side er det ikke spor av at hun synger duetten med Angel. Den vises ikke engang på Brussel-jentas album, kanskje den viser lydsporet til den neste Asterix-filmen, tatt av Guilloma Canet, Orelsen og Angel?

Fortsatt på Orelsan anbefaler vi at du bare ser 6 episoder Miniserie Broren hans dedikerer seg til ham i Amazon Prime-videoen. Fra og med ingenting, viser Aurelian Codex fullt ut at han ble en av de mest kjente og respekterte rapperne i Frankrike.