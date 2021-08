Orkanen Ida: Livstruende storm rammer USAs kyst Verden | Nyheter

Den største stormen for tiden på Cuba forventes å nå den amerikanske kysten innen søndag – noe som bringer med seg potensialet for usigelig ødeleggelse. Eksperter fra National Hurricane Center (NHC) spår at Idas styrke vil nå 4. plassen i morgen og være veldig farlig.

National Weather Service-meteorolog Benjamin Scott sa til Associated Press: “Det vil være en livsforandrende storm for de som ikke er klare.”

NHC advarer om “katastrofale vindskader” rundt stormens sentrum og understreker at “tiltak for å beskytte liv og eiendommer må fullføres raskt i varselområdet.”

Det hvite hus sier at nødplaner er under utarbeidelse for å forberede den forestående stormen og at guvernør Bell Edwards har erklært unntakstilstand.