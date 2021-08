Osasuna -seier, robotskade og lagkamp Jurgen Globe

Mens Liverpool forbereder seg på å starte Premier League -sesongen denne helgen, er J ர்க rgen Klopp fornøyd med konkurransenivået i laget hans.

Takumi Minamino og Roberto Firmino (to) beseiret CA Osasuna 3-1 i andre etappe i Champions League-sammenstøtet på Anfield mandag kveld.

Det er det siste hete spillet for Globe -mennene før de starter kampanjen med en tur til Norwich lørdag ettermiddag.

Etter kampen snakket sjef Osveruna med Liverpoolfc.com om suksessen han fikk fra noen av spillernes personlige prestasjoner og nyheten om at Andy Robertson pådro seg en skade i ankelleddet på søndag.

Første omgang var helt eksepsjonell på virkelige forskjellige felt. Måten vi forsvarte den første og den andre ballen – for i går kveld trengte vi ikke å gjøre det ofte, men i dag har Osasuna åpenbart en annen tilnærming, så mange lengre baller. Vi hadde mange resultater, så de scoret mange mål. Jeg ønsket å slå disse ballene igjen og gå fremover på en eller annen måte raskt og levere disse løpene. Bobby mellom linjene er eksepsjonell, men det Kaithe og Dockie ga fra et hastighetsperspektiv er helt eksepsjonelt. Ox spilte bra på midtbanen og Ox brant og Fab kontrollerte sammen med guttene der.

Spesielt nå som Bobby og Oxlades kontrastspenningssituasjoner var så gode, sånn burde det være. Den siste linjen fungerte bra og ble godt bevart. Og målene vi scoret var bedre. Vi kunne ha scoret tidligere med Ibus superbass [to] Ducky. Han klarte ikke å fullføre det, men han avsluttet det neste – det beste. Det er egentlig ingenting å beklage. Andre omgang var tøff, men vi ba guttene om å kontrollere rytmen litt mer, og det var åpenbart ikke lett å gjøre, men de prøvde. Med alle endringene forstyrret vi egentlig ikke rytmen. Det var flott.

Egentlig ikke, men jeg tror vi var heldige. Det kunne ha vært så ille. Vi så på opptakene, og det var ikke bra. Men jeg tror vi er heldige, det blir ikke for lenge. Jeg kan ikke si det helt sikkert [if] Før eller etter internasjonal pause er det vanskelig i disse situasjonene. Men ikke for lenge. Å ha Costas i bakhånd og ha en liten ovnspinne i bakhånd er flott.

Takk til alle for hyggelige nyheter og støtte. Skanningen anbefalte ikke noe stort, men det er noen senedammer … https://t.co/UORn7X6iwM – Androbertso 5 (Andy Robertson)

9. august 18:04

Se, Ax har kjent meg så lenge at det ikke trenger å snakkes om det. Saken var klar-han trengte en full pre-season. [The same] For mange spillere. Dette var første sesong hos oss for Talkie; Dette er den første pre-season på lenge med Ox. Det hjelper alle som har vært en del av alle øktene, det hjelper og du kan få spill. Jeg tror Ax spilte på seks kamper før sesongen, og var en del av det, trolig Doggy. La oss se hva det betyr da. Når du tenker på Nabi, er det det samme for ham – det er veldig viktig. Det er alt du trenger, nå har vi en perfekt situasjon, hvordan var i kveld, kom igjen, gjør køen til Norwich. Hvem vil du forlate etter disse to kampene? Slik skulle det være, guttene måtte presse seg med prestasjonene de utførte på banen, det er det man vil i en bedre verden. Vi håper de alle kan være friske, og de kan legge presset fra hele sesongen på hverandre på en veldig positiv måte – den som vil spille skal spille i dag eller i går. Det er fotballen vi vil spille, det er fotballen som får oss til å vinne og få oss til å vinne igjen. Vi får se.

For det første er håpet mitt at dette vil være tilfelle med spente spillere fordi sesongen starter og så har du forskjellige sesonger av sesongen, som vi alle trenger. Vi trenger dem alle, det er helt sikkert. Jeg er ikke kjent for å være negativ, men jeg håper det er slik, vi kan bringe folk inn på arenaen, og så kan du se, begge lag – i går og i dag – er totalt inspirert. Det er bra for folk, det er bra for spillere, og det er så spennende, så lett å nyte alt, så følelsesmessig. Det er mer interesse for tribunen og utenfor. Ja, jeg er veldig spent på den nye sesongen.