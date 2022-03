Oscar-akademiet «fordømmer» slagen til Will Smith og setter i gang en etterforskning

Oscar-akademiet kunngjorde åpningen av «» på mandag.Etterforskning«Angående hendelsen som skjedde med skuespilleren Will Smith kvelden før gallaen Komiker Chris Rock slo Etter en vits om konas klippe hår.

«Akademiet fordømmer Smiths handlinger i gårsdagens show«, skriver organisasjonen i en uttalelse sendt til AFP.»Vi har offisielt startet en etterforskning av denne hendelsen.«, Viser til akademiet som skal undersøke hvilke oppfølginger som skal gis i forbindelse med detteRestriksjoner og California lov«.

Chris Rocks vits om Will Smiths kone Jada Pinkett Smiths barberte hode avslører at hun led av alopecia – en sykdom som forårsaker alvorlig hårtap for noen år siden – som utløste korrupsjon.

Will Smith gikk på scenen og slo ham. «Få min kones navn ut av munnen din!», Den 53 år gamle skuespilleren ble introdusert to ganger, nok en gang i stolen sin.

Hvilken fare er Will Smith i?

Hva er risikoen for at en skuespiller blir kåret til «Beste skuespiller» kort tid etter å ha spilt i «The Williams Method»? Noen har bedt Oscar-akademiet om å trekke tilbake prisen, men skuespillerinnen Hubby Goldberg, en av akademiets ledere, sa at det ikke ville være slik.

«Det vil få konsekvenser, det er jeg sikker på, men jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, spesielt Chris.» Rock sa at hun ikke ville anmelde, sa hun til TV.

På det kriminelle nivået indikerte Los Angeles-politiet søndag kveld at Chris Rock ikke kunne straffeforfølges på dette tidspunktet i hans fravær.

Derfor vil Will Smith kun utsette seg selv for disiplinærtiltak, som vil variere fra en enkel oppsigelse til utvisning i henhold til Akademiets Code of Conduct.

Den første dommen som ble pålagt skuespilleren kom fra sosiale nettverk Mange fordømte volden han utviste.