‘Oslo’ anmeldelse: HBO refererer til israelsk-palestinske fredsforhandlinger

Det kan være på tide for et nytt møte mellom israelske og palestinske tjenestemenn, for eksempel en serie boksamtaler i Oslo, Norge i 1993. Øktene – holdt i mer enn seks måneder i det skjulte, erkjennende eller anerkjennelse av den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) siden forbudet mot kommunikasjon med den israelske politikken – var fokus for et offentlig håndtrykk mellom Israels statsminister Yitzhak Robin og PLO-leder Yasser Arafat, som tok et bilde med den daværende presidenten.

J.D. Rogers Tonys vinnerspill “Oslo” minnet publikum da det ble vist på Lincoln Center Theatre i New York i 2016 at USA hadde lite å gjøre med Osloavtalen. Diskusjonene ble formidlet av et upartisk norsk par, som personlig nøytraliserte innrammingsapparatet for å se dypt i spørsmål knyttet til begge sider. Nå som det siste voldelige utbruddet i regionen er en påminnelse om hvor farlig en fredsavtale er, er det ikke overraskende at HBO planlegger å omfavne TV-en som er produsert for TV-en, når dens historiske perspektiv er mest relevant.

Der Rogers ‘tre timer lange scenespill var tett med en-til-en-dialog og grundig politisk samtale, vil filmversjonen (teller Mark Flat og Steven Spielberg blant produsentene) være tilbake om to timer. Om noe er aspektet av å ikke prøve å se stykket feil, det er en kritikk som er imot i filmer basert på skuespill, som tilpasser seg for mye i motsatt retning. Her prøver regissør Bartlett Sher forskjellige triks – inkludert bruk av kamerafiltre, utendørs gang-og-taleskudd og en PTSD-stil-flashback – for å gjenskape den filmatiske følelsen av ting.

1993 En plan for fredsforhandlingene i Oslo Tvunget Sher avviker fra essensen av Rogers-manus (som dramatikeren selv omfavnet). Igjen er noen klar over betydningen: Sher hadde også tilsyn med sceneproduksjonen med Jennifer Ehle og Jefferson Mays i hovedrollen som det fredsskapende Scandy-paret, så hennes tilnærming her gjenspeiler en annen strategi, som har som mål å utvide “Oslos” appell. Men Rogers ‘å bremse ned, bremse ned og bryte opp samtalen har en uplanlagt effekt. (Dette er absolutt sant hvis du gjør et Armando Inuci-skript. Noen ganger må du bare gjøre det og la diskursen gå sin gang.)

Imidlertid, med Ruth Wilson og Andrew Scott som spiller juniorminister Mona Joule og ektemann / medfasilitator Derje Rod-Larsson, bringer han en ny energi til filmen. Alle i denne gruppen ønsker fred, men dette er Mona og Tergins eneste formål, som gjør det mye lettere å identifisere dem, i det minste sammenlignet med den stadig voksende rollebesetningen med komplekse programmer med israelske og palestinske karakterer. I følge den israelske juridiske rådgiveren Joel Singer ønsker den jødiske regjeringen å “akseptere legitimiteten til vår eksistens” mens PLOs finansminister Ahmed Qureshi (Saleem Taw) avviser PLO. Den offisielle stemmen til det palestinske folket insisterer på aksept.

Som “Oslo” gjør klart, betraktet Israel den gangen PLO som en terrororganisasjon (som Hamas-regjeringen i dag), som faktisk nektet å håndtere sine representanter. Likevel kan ingen fred oppnås uten involvering av disse palestinske organisasjonene, og den norske løsningen har bidratt til å unngå denne dødvannet. Rogers belyser den anspente Dead-e-Date med humor, men slik det skjer i ekte rom, har filmen naturlig nok en mer realistisk tone. Som et resultat kommer en god del komedie ikke veldig bra, og filmen kan noen ganger føles kvelende.

Den naturlige metaforen for en slik historie – der voksne menn lurer og finner seg midlertidig motstandere – er en utenomekteskapelig affære, men “Oslo” skaper egentlig ikke kjemi mellom de to. De er borgere nok til å forhandle, rive det siste utkastet eller ofte trekke tilbake for å slå hverandre i skyld eller sinne. I mellomtiden er manuset mer bekymret for Monas tilstand og Tergins forhold: i en scene sverger han en dristig løgn til konas sjel, og i en annen scene truer han med å skille seg hvis hun ikke gir plass til diplomater.

Rogers scenespill er en strålende, moden skrift, men en som forvandles til et alternativ til den lille skjermen fordi produsentene ikke viste den samme tilliten til publikumets glans. Spielberg D.P. Sheru har utrolige eiendeler i Janus Kominski, men de sitter fortsatt fast i “München” -modus her. Publikum har allerede sett mange av disse valgene – flashback-scenen der Mona bøyer seg bak på en veltet bil og ser en konfrontasjon mellom “to gutter”, en ung israelsk soldat og en like livredd palestinsk aktivist. Ser vi på bildet, ønsker vi alle å få det berømte håndtrykket mellom Robin og Arafat – uansett den moderne balansen i en slik avtale.