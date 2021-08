Oslo Metropolitan University i Norge etablerer Triple Technology Laboratory for Civil Engineering and Energy Technology

Trimble Technology Lab vil gi erfaring med trippelløsninger for studenter på Oslomet’s Department of Civil Engineering and Energy Technology. Anvendelsene til disse løsningene spenner fra bygningsinformasjonsmodellering og sammensatte realiteter til infrastrukturplanlegging og konstruksjon. I partnerskap med Trimble Oslomet kan teknologiske verktøy integreres fullt ut i læreplanen, og raskt tilpasse hvordan bygninger og bomiljøer er designet og konstruert.

“I dag er digitale ferdigheter svært viktige for studentene våre. Ved å etablere Triple Lab, vil våre studenter få tilgang til banebrytende teknologi og produkter innen konstruksjon og konstruksjon. Vi håper dette vil akselerere aksept og integrering av våre digitale verktøy. Kursplaner, sa han. Gian Toy, Førsteamanuensis og leder for Institutt for anleggsteknikk. “Dette laboratoriet fordeler ikke bare studentene våre på å oppnå avanserte læringsutbytte, men gir dem også muligheten til å lede industriendringer og innovasjon i deres fremtidige karrierer. I tillegg er laboratoriet en verdifull ressurs for å støtte vekst.

“Av Norge Oslomet er et flott nytt tillegg til laboratorienettverket vårt rundt om i verden, og vi gleder oss til å spille en betydelig rolle i å hjelpe studenter og akademikere med å forbedre utdanningen av ingeniør-, bygningsteknologi og design med Advanced Trimples avanserte teknologi, sa han. Allison McDuffie, Direktør for utdanning og avsløring på Trimble. “Målet vårt er å endre måten verden fungerer på, å investere i neste generasjon ansatte, slik at de kan bli morgendagens påvirkere og ledere.”

Carl Christian Thodeson, Sa dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, “Oslo Metropolitan University er begeistret for det nye laboratoriet for digitale ferdigheter innen konstruksjon og konstruksjon, som ble opprettet gjennom et betydelig forhold og samarbeid med Trimble. Dette laboratoriet vil gi våre studenter tilgang til sofistikert utstyr og programvare som vil gjøre dem attraktive og konkurransedyktige i den moderne ingeniør- og byggebransjen. Å jobbe med Trimble for å forbedre dette anlegget er et bevis på hvordan industrien og akademia kan jobbe sammen for å utvikle ferdighetene og kompetansene til en konkurransedyktig og bærekraftig ingeniørindustri.

Dette laboratoriet vil dekke et bredt spekter av Trimble bransjeledende løsninger som TrimbleKu Nettstedvisning, roboter for grossiststasjoner og robuste nettbrett. Avanserte programvareløsninger Quadri, Novapoint, Quantm, Tilos, TeklaKu Structures, Tekla Structure Designer, Tekla Deeds, Trimple Connect og selskapets populære 3D -modelleringsprogramvare, SketchUp Pro & SketchUp Studio.

Om Oslo Metropolitan University

Stort, urbant universitetshus på noen av Oslomet Av Norge De eldste og mest kjente programmene for profesjonelle studier. Oslomet ble grunnlagt i 1818 og har mer enn to århundrer med utdannings- og forskningsprogrammer innen historie, helse, samfunn, teknologi og undervisning. På 1990- og 2000 -tallet, mange høyskoler Oslo Området fusjonerte for å danne to store høyskoler. I 2011 fusjonerte de to selskapene Oslo Og Agarsus University College of Applied Sciences og fikk universitetsstatus i 2018. Siden den gang har Oslomet fortsatt å utdanne fagfolk og drive forskning som bidrar til å løse viktige sosiale utfordringer. For mer informasjon, besøk: www.oslomet.no.

Om Triple

Triple endrer måten verden fungerer på ved å tilby produkter og tjenester som forbinder den fysiske og digitale verden. Nøkkelteknologier innen montering, modellering, tilkobling og dataanalyse hjelper kundene med å forbedre produktivitet, kvalitet, sikkerhet og bærekraft. Fra spesialbygde produkter til bedriftens livssyklusløsninger, Triple Software, maskinvare og tjenester transformerer næringer som landbruk, konstruksjon, geografi og transport. For mer informasjon om Triple (NASDAQ: TRMB), besøk: www.trimble.com.

