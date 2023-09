OSLO, NORGE – Verden er med deg

I dag sørger vi sammen med verden over to mennesker som døde i en skyteepisode i en pub i London like etter klokken 13.00 lørdag i Oslo, Norge. 21 personer ble skadet og ti alvorlig skadd, vi håper de blir friske.

Vakre og glade steder som Oslo er en inspirasjon for andre land, likevel skjedde denne usigelige tragedien der. I likhet med Oslo i Europa regnes Orlando i USA som et av de vennligste stedene i verden. Dessverre var det i juni 2016 en lignende og meningsløs situasjon på Pulse utested.

Hos My Gay Prides.com er visjonen vår en verden der det globale LGBTQ+-samfunnet kan reise fritt uten fordommer, hat eller diskriminering. Vi står sammen med våre mednordmenn, de falne, de sårede og deres venner og familier. Disse forferdelige hendelsene understreker behovet for universell inkludering. Vi er i dette sammen og vi skal komme oss gjennom dette sammen. La oss være tro mot den sanne stolthetens ånd og fortsette å bane vei for fremtidige generasjoner. For å hjelpe oss å komme oss gjennom dette, er her noen kraftige meldinger som forklarer hvordan denne ødeleggende nyheten har påvirket verden.

En tweet fra EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen – Jeg er sjokkert over det brutale angrepet på uskyldige mennesker i Oslo. Ingen skal behøve å frykte for sitt liv eller velvære på grunn av hvem de er. »

Kronprins Haakon av Norge, «I Norge må vi beskytte retten til å elske den vi vil. »

Jonas Carr Store, «I løpet av dagen ble hele byen fylt av mennesker som ønsket å snakke, uttrykke sin sorg og sinne, men også sin støtte, sin solidaritet og sin vilje til å fortsette å kjempe for hver enkelts frihet, retten til å leve i trygghet. Livet.»

Frankrikes president Emmanuel Macron tvitret på fransk og norsk «Hvis vi står sammen, vil vi være sterke mot hat. »

John Kirby, talsmann for Det hvite hus nasjonale sikkerhetsråd, «Vi er alle forferdet over skytingen i Oslo i dag rettet mot LHBTQI+-miljøet, og våre tanker går til alle familiene til ofrene, folket i Norge, fantastiske allierte og selvfølgelig LHBTQI+-miljøet. Der og rundt om i verden. »

