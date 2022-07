Oslo sier Norge ikke bryter avtalen ved å blokkere russisk eksport til Svalbard

Etter trusler om gjengjeldelse fra Moskva, lovet Norge onsdag å overholde sine rettigheter i den arktiske skjærgården på Svalbard ved å blokkere et skip på vei mot russere fra å gå inn i dens jord. Oslo «Ikke prøv å legge hindringer i veien» Samfunnet av russiske gruvearbeidere som slo seg ned på disse enorme norske øyene nær Nordpolen, etter påstandene, lovet utenriksminister Annika Hudfeldt i en uttalelse til AFP.«uvennlig handling» Av russisk diplomati.

Norge har ikke brutt Svalbardtraktaten, i et århundre, med visse regler, gikk dette territoriet med bare 3000 innbyggere tapt i grensene til Arktis. Skipet utløste voldsomme russiske protester «Blokkert basert på restriksjoner» Etter invasjonen av Ukraina ble tatt av Oslo, «Det forbyr russiske godstransportselskaper å gå inn på norsk territorium», understreket statsråden. I denne episoden med spenninger i Arktis anklager Moskva Norge for å blokkere 20 tonn last ved Storskogs landgrenseovergang som skulle lastes videre til Svalbard i den norske havnen i Tromsø.

Men Anniken Hudfeld påpekte at ingenting hindrer russisk side i å bruke andre direkteruter sjøveien til fellesskapet av gruvearbeidere i den lille gruvebyen Barendsburg. Ting er ellers normalt i denne lille byen i verdens nordligste kullgruve. «Beboere har tilgang til mat og medisiner», ifølge Oslo. Etter å ha innkalt norske tjenestemenn i Moskva, krevde Russland et forlik fra Norge onsdag. «så snart som mulig» Med henvisning til dette spørsmålet «gjengjeldelseshandlinger». Svalbard er styrt av en annen traktat, inngått i Paris i 1920.

Den anerkjenner Norges suverenitet, men garanterer borgere fra signaturland, 46 i dag inkludert Russland, friheten til å utnytte naturressursene der. «På grunnlag av perfekt likhet». Det er i denne egenskapen at Russland – og før det Sovjetunionen – i flere tiår har utvunnet kull i disse landene, et av de nordligste bebodde stedene på planeten.