Oslo-skaperne av filmens ‘smertefulle’ passform – The Forward

J.D. Rogers og Bartlett Sher visste alltid at deres historiske drama hadde mye å lære oss i dag. Men de ønsket aldri at det skulle være så relevant.

Regissøren for det Rogers Tony-vinnende stykket “Oslo” sa nå til Sher: “Da vi først gjorde dette stykket, er det 2016, det handler om Palestina og Israel, det handler egentlig om republikanere og demokrater. En HBO-film.

Dette er fordi ”Oslo”, som beskriver de hemmelige bakkanalsamtalene som førte til Osloavtalen mellom Israel og PLO i 1993, var bred om personlig diplomati og kompromiss. Nylige hendelser fjerner det noe fra en del av den bredere metaforen. Med den største kampene i Gaza og Israel på syv år, fører dette til et strengere syn, ettersom fred i regionen fremdeles sees i det fjerne.

Men hvis politikk er en mulig kunst, viser det vakkert monterte bildet at det vi aldri kan forestille oss noen ganger kan skje når vi forventer det. Selv om Yitzhak beseglet Robin Gaza etter volden og kampene i Libanon, holdt palestinske ledere ytterligere møter på den norske festningen, som er isolert fra israelerne. Noen av disse mennene vil danne varige vennskap.

“Den teatralske og filmatiske og menneskelige delen av historien er at fremmede, som i virkeligheten, har mot til å sette seg ned med motstanderen og se dem som et menneske,” sa Rogers, som forstørret fra Tokyo. Han filmer sitt kommende HBO-show “Tokyo Wise”.

Film, israelsk TV og drama Oslo-forhandlere og deres modige tilretteleggere, virkelige livsduoen Derje Rod-Larson (Andrew Scott) og Mona Joule (Ruth Wilson). Følgende dialog ble redigert for lengde og klarhet.

PYSJAMAS. Chrysler: Stykket “Oslo” er veldig dramatisk – mange ting for publikum som bryter den fjerde veggen. Hva er din filosofi i å omfavne den?

J.D. Rogers

J.D. Rogers: Det morsomme er at hvis hver person hadde $ 1 mens stykket kjørte i New York, “Herregud, dette er allerede et manus – det er så lett for deg å lage en film” “… Det er faktisk det motsatte av en film. Et tre-timers spill om å gå inn i et rom, snakke, gå ut av et rom og snakke. Det tok lang tid å løse formen og kom til slutt tilbake på spill på mange måter.

Bartlett Sher

Bartlett Del: Det rare med filmer er at hvis du står på scenen og du sier: “Så gikk vi til lekehuset,” går du bort og setter opp en stol, og ved siden av setter du en tekopp på et nytt sted. Hvis du gjør det i en film, betyr det at du må leie spesielle biler og droner for å fly oppover, du må holde rede på personen akkurat der, som kan være uendelig, litt kjedelig, og all kjøreøvelsen er virkelig meningsfulle steder hvor du skal snakke.

Rogers: Du nevnte å bryte den fjerde veggen. Det som var med i stykket var utrolig viktig, men diskusjonene mellom publikum var de visuelle byggesteinene, hele filmens viktige scener. Det er et øyeblikk i første akt av stykket hvor Mona kommer tilbake til oss og sier: “Og de møttes to dager og netter uten å stoppe, drikke kaffe, spise, jobbe, til de var ferdige med å gjøre det” – dårlig å kommentere på min egen skript – vel, det blir til en hel linje.

Den andre tingen vi fant ut var at da vi først begynte å forhåndsvise på Mitsui Newhouse, var stykket som tre timer og 40 minutter. Vi reduserer forhåndsvisningene til 25, 30 pluss, og på få minutter. Når vi ser tilbake, er tingene vi kutter ut, bildebaserte, ikke verbale, og de viktigste scenene vi liker er på bildet. Ofte i stedet for nøkkelscener som er regissert muntlig.

Hva er noen av tingene du tok med deg?

Rogers: Når den palestinske delegasjonen ankommer Norge, er det en scene i filmen som vi hater å kutte. Det var en katastrofe akkurat som det var i det virkelige liv. Larson ankommer, han vrir seg, og de trakasserer bosetterne av frykt for at de til og med vil ta passene sine. Så er det motorsykkelen, det er en liten firedørs Honda Civic, Larsen kjører dem, selvfølgelig er hele poenget at ingen vet at du er her, men det at de ikke ble håndtert, skader deres glans. Så kommer folk inn og ut av bilene og reiser gjennom Norge til Borregord Manor – reisen fra flyplassen til dette nordiske palasset de ser reise med bil som forlater Midtøsten for å komme til dette stedet nøytral, den kalde verdenen de skal risikere alt. Du kan aldri rapportere om det på scenen.

Du spilte en drøm her med Ruth Wilson og Andrew Scott og mange kjente israelske ansikter. Møtte de noen av menneskene de leker med?

Dele: Ruth og Andrew var heldige nok til å bli med oss ​​tidlig, så den slags landet vårt norske regiment. Men den morsomste delen var å kaste palestinere og israelere, som ble det dypeste dykket i regionens mest interessante utgivelse når det gjaldt film og TV, og ble punktert av “Fuda” og “Sticell”.

Vel, Itzig Cohen fra “Fuda” spiller Tenk Bailin.

Rogers: Da vi gjorde stykket, spilte vi ting som viste seg å være veldig interessante og lyse skuespillere, men det var lite vi kunne gjøre. I mangel av et bedre ord, jobbet Bart med meg på noen diskurser, mens dere alle raskt gikk gjennom de virkelige spesifikke nyansene i bakgrunnen og konteksten de snakker i i disse scenene. Men når man støper en gruppe som bor i denne verden, er det overflødig. De kjenner denne verdenen, og de har med seg innsikt og materialer som vi ikke har nå. Så det var så fantastisk å få laget laget av rollebesetningen.

Dette kommer åpenbart på en tid da regionen er i hodet på mange mennesker, jeg lurer på, hvordan tror du dette vil bli introdusert etter de nylige fiendskapene?

Rogers: Du har ingen kontroll, ingen kunnskap om hva verden vil gi deg, ingen anelse om hva du vil bli fortalt, når du har gjort noe på scenen eller når filmen kommer ut. Det at det føles så aktuelt akkurat nå er vondt og intenst. Det var så vondt.

Dele: Sannheten blir sagt, jeg vil at det skal være annerledes. Dette er en veldig dyp og kompleks situasjon, som er politiske og menneskerettigheter[-based] Og er fylt med alle slags saker og synspunkter. Jeg synes det som er flott med “Oslo” er at hvis du har litt mer bevissthet om området, kan du se på noe som “Oslo” som en form for historisk drama og få litt sammenheng. Ikke for en løsning på hva som skjer, men i det minste for en historie om hvordan disse tingene har utviklet seg og hvilken innsats som er gjort. Til tross for svikt i “Oslo” -saken, kan du i det minste se samtalen, som er noe å fortsette,

Gift er det riktige ordet, fordi vi ennå ikke vet fra denne typen fremgang. Fakta på bakken har endret seg så mye.

Rogers: Historien vil overraske oss. Jeg sier dette som en evig troende, en selvsikker borger med stor interesse for denne delen av verden: hvis noe skjer, ville det være veldig positivt – forresten, på dette punktet, Oslo-avtalen – når de skjer, vil det være sjokkerende og blått og uventet på en annen måte enn Oslo Pack Channel sitt uttrykk. Jeg kan ikke engang forestille meg hva det vil være, jeg tror når det skjer, vil det sjokkere verden. Håper det skjer.

Dele: Jeg tror du tror det er sterke, positive krefter som hele tiden prøver å skape forandring, prøver å føre samtaler uventet og blir tynget bak kulissene så mye som mulig av diplomater. Vi kan snakke mye om den nåværende store bakgrunnen, men jeg tror innsatsen til de som tror ting er bedre, og som har en sterk følelse av å gjøre godt, vil fortsette.