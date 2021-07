Oslo System Integrator dobler datasenterkapasiteten i Oslo Internet Exchange

Oslo, Norge – (arbeidstråd) –bulkinfrastruktur, den ledende nordiske leverandøren av ultra-high-end, svært koblet utvikling, bærekraftige datasentre, Dark Fiber Networks and Industrial Real Estate, kunngjør en norsk systemintegrator og programvareutvikler i det Dobbelt kapasiteten til datasenteret i Bulks Oslo Internet Exchange Facility (OS-IX). Ny etterspørsel etter en Master Service Agreement (MSA), signert 21. januar for å dekke utvidelse, skyldes at de to organisasjonene jobber tett for å møte Innits ekspansjonsbehov.

Innit ble kjøpt i desember 2020 av arabisk, et globalt programvare- og konsulentselskap med base i Oslo. Bulk var i stand til å samarbeide med Innit-ledergruppen, bevege seg raskt for å identifisere passende kapasitet innen OS-IX og støtte organisk vekst for klienten.

“Kundenes behov endres raskt,” sier Rob Elder, visepresident for datasentre for klynget infrastruktur. “Vi jobber hardt for å holde tritt med den nåværende utviklingen og til og med forutse endringer og muligheter som vil være til fordel for våre kunder.”

Våre tekniske ingeniør- og serviceteam støtter noen av de mest tilkoblede Internet Exchange-poengene (IXP) i Nord, noe som reduserer kostnadene og sørger for best ventetid, ytelse og elastisitet på tvers av nettverk. Bulks datasenter inneholder et omfattende økosystem av tilkoblingspartnere, som muliggjør privat samtrafikk (PI) for mer enn 60 nettverkspartnere. OS-IX er en nøytral og direkte korrelert buss.

“Potensialet i løsningene våre som en tjeneste vokser raskt, drevet av AI og multi-cloud-løsninger,” sier Erik Sundet, direktør for skyoperasjoner for Innit. “Dette er grunnen til at det er så viktig å samarbeide tett med en ledende datasenterleverandør som forstår våre behov for å levere vår beste løsningstrategi.”

Integrerte buntilbud Datasentertjenester som øker effektivitet, bærekraft og ytelse. Tre studiesteder som drar nytte av kostnadene og effektiviteten til datasentre i Norden. I OS-IX konvergerer mer enn 60 nettverk for å utveksle og utveksle trafikk. Innenlandske Internett-børser, inkludert NIX, FIXO og NetNod, er Onnet, noe som gjør det enkelt å koble til og utvide innen det norske og nordiske markedet.

OS-IX ligger nær Oslo sentrum og kun 30 km fra Oslo internasjonale lufthavn. Anlegget gir 14,4 megawatt overflødig 2N fornybar energi og er rangert som nivå 3 (EN50600 klasse 3) for å oppfylle ytelse, bærekraft, skalerbarhet og lette administrasjonsmål.

“Systemintegrasjon er en viktig del av det digitale transformasjonsøkosystemet,” sier Elder. “De som har erfaring med å koble til ultra-rene IT-systemer med omfattende ekspertise i viktige markeder som kunstig intelligens og høyytelses databehandling (HPC), trives med samlokalisering.” Bulks nordiske nettsteder konkurrerer eller overgår infrastrukturtjenester for ultrabredbånd gjennom avansert design og billig energi.

For å lære mer om aggregator, besøk www.bulkinfrastructure.com.

Om samlede datasentre

Aggregate (Pooled) datasentre tilbyr svært fleksible, høyt tilkoblede og skalerbare datasenter- og gruppeløsninger støttet av personlig service. Som en pålitelig konsulent som tilbyr datasentre strategisk lokalisert i Norge og Danmark, gjør Bulk klienter i stand til å redusere kostnader og miljøpåvirkning. Bulk leder bransjen innen fleksibilitet, kostnadseffektivitet, skalerbarhet og bærekraft gjennom løsninger som gir langsiktig vekstpotensial til de laveste totale eierkostnadene. Fra hosting til drevet land støtter Bulk kritiske forretningsløsninger med uovertruffen standarder, styrke og tilkobling. For å lære hvordan samlede datasentre kan løse dine komplekse data- og telekomlogistikkutfordringer, besøk تفضل bulkinfrastructure.com og følg oss LinkedInOg Twitter Og Facebook sosiale nettverk.

Bulk Data Centers er en divisjon av Bulk Infrastructure, en ledende leverandør av bærekraftig digital infrastruktur i Norden. Bulk Infrastructure er en industriell investor, utvikler og operatør av industrielle eiendommer, datasentre og mørke fibernett.

Om Arribatec

Arribatec er et programvare- og konsulentselskap med base i Oslo. Med en kundesentrert engasjementsmodell gjør Arribatec programvare til løsninger gjennom tilleggssystem, domene, integrering og skyeffektivitet. Arribatec bygger langsiktige strategiske partnerskap med en bred kundebase. Arribatec betjener mer enn 800 store enheter fordelt på 20 forskjellige land og næringer, både i privat og offentlig sektor. Selskapet sysselsetter mer enn 300 ansatte med 18 kontorer over hele verden og er notert på Oslo Børs under tick-symbolet ARR. www.arribatec.com