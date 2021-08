Oslos nye museum dedikert til Edvard Munch åpner ved sjøkanten

Det kan være ganske lite når det gjelder hovedsteder, men Oslo er fortsatt et kraftig reisemål for kunstelskere. Har du Astrup Fearnley Museum of Modern Art, med prisbelønte verk av Jeff Koons, Cindy Sherman og Damien Hirst. Der er han Nasjonalgalleriet, hvis enorme samling på 42 000 verk inkluderer Monets, Van Goghs, Picassos og mange malerier av nederlandske og flamske mestere. Og nå, mer enn ti år etter at planene ble satt på plass, er byen hjemsted for et nytt museum dedikert til Norges mest kjente kunstner – Edvard ‘The Scream’ Munch.

Erstatter et mye mindre museum som eksisterte på stedet siden 1963, det nye Munchmuseet bygging av tårn over Oslos havn ved Bjørvika bukt og er bare ett av 50 pilotprosjekter som blir reist som en del av det statsfinansierte FutureBuilt-programmet. Den 60 meter høye bygningen er designet av det spanske arkitektfirmaet Estudio Herreros for å møte ambisiøse bærekraftsmål, og har 11 utstillingshaller, samt kontorer og cateringfasiliteter, som strekker seg over totalt 13 etasjer.

Når det åpner i høst, vil museet være et av de største galleriene i verden dedikert til en enkelt kunstner, med mer enn 220 verk av den ekspresjonistiske maleren på skjermen. Disse vil inkludere tidlige arbeider, akvareller og litografier fra museets enorme samling på nesten 27 000 Munch -gjenstander, samt en versjon av hans ikoniske par malerier, ‘The Scream’, hvis tvilling bokstavelig talt finnes rett nedover gaten i Nasjonalgalleriet. .

Galleribesøkere kan også glede seg over midlertidige utstillinger av en rekke norske og internasjonale kunstnere påvirket av Munchs verk, med Tracey Emins ‘Ensomhet i sjelen’ på besøk som en av de første utstillingene. Med verk av den Turner-prisvinnende britiske kunstneren vist sammen med 16 stykker av Munch, skildrer utstillingen Emins livslange fascinasjon for den norske maleren, som hun krediterer med å inspirere beslutningen om å bli kunstner.

Så hva tror du? Lyst til å komme nært og personlig med det tjuende århundrets mest urovekkende portrett av det moderne menneskets bekymringer? Eller kanskje bare ta en titt på noen fine skisser? Museet åpner dørene 26. oktober, så gå til det nettsted og begynn å planlegge besøket ditt nå.

