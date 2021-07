OSS. Steel, Norges Equine Eye Pure Hydrogen Production

5. desember 2019 ble Equinox-logoen avduket på selskapets hovedkontor i Stavanger, Norge. REUTERS / Ints Kalnins / File Photo

OSLO 29. juni (Reuters) – Norges Equiner (EQNROL) og USA er enige om å øke produksjonen av rent hydrogen i Ohio, Pennsylvania og West Virginia.

Bedriftene har signert et memorandum om forståelse for å evaluere det tekniske og kommersielle potensialet i hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) og skjerme potensielle kunder og leverandører.

Hydrogen, som lenge har vært brukt som rakettdrivstoff, raffinering og produksjon av ammoniakk, er en mulighet til å redusere klimagassutslipp for olje- og gassektoren, sa den amerikanske energisekretæren Jennifer Granhome i mai. Les mer

Biden-administrasjonen ønsker at USA skal fremme sine drivstoff med lite karbon og oppnå netto nullutslipp innen 2050.

Hydrogen, en ren brennbar gass, produseres av vann, eller er laget av naturgass i forbindelse med CCS-teknologi, som kan avkarbonisere visse industrier, som stål eller kjemikalier.

“Hydrogenbaserte stålprosesser og CCS er en av de mest lovende og bærekraftige teknologiene som er under utvikling,” sa US Steel i en uttalelse.

Equine produserer naturgass i Appalachian Basin. Det planlegger å produsere rent hydrogen fra naturgass i Storbritannia og skape en marine CO2-lagring i Norge. Les mer

Chris Golden, Equiners amerikanske landssjef, sa at produksjon og lagring av hydrogen fra naturgass i Appalachian Basin, og fangst og lagring av tilhørende karbondioksidutslipp, vil bidra til å oppnå de amerikanske klimamålene.

“USA står overfor en utfordring med å sikre at energiintensive industrier er konkurransedyktige i et netto nullmiljø,” sa han.

I dag produseres mest hydrogen i verden av naturgass eller kull, mens den tilsvarende CO2 slippes ut i atmosfæren.

Imidlertid er produksjonskostnadene for rent hydrogen høye, med fornybart hydrogen koster $ 5 per kilo, ifølge US Department of Energy.

Biden-administrasjonen har satt et mål om å redusere rent hydrogen med 80% per kilo på et tiår. Les mer

Kostnaden for å produsere hydrogen fra naturgass eller kull i forbindelse med CCS er $ 2 per kg. Nylig rapport Global CCS Institute.

Nerijus atomittrapport; Utarbeidet av Lisa Schumacher

Våre standarder: Prinsipper for Thomson Reuters Foundation.