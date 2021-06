OSS. Stocks-Recovery Challenge S&P har rekordhøyder for Nasdaq futures

(For Reuters live-blogger i amerikanske, britiske og europeiske børser, skriv live / eller live / i nyhetsvinduet.)

* Futures: Nasdaq 0,16%, Dow & S&P 0,11%

Skrevet av Sagarika Jaysihani

18. juni (Reuters) – Fremtiden for S&P 500- og Nasdaq-indeksene slo rekordhøye på fredag, da optimisme over en rask økonomisk bedring overskygget Federal Reserves monetære holdning.

Etter at nøkkelsignalene til Wall Street uventet ble signalisert av Federal Reserve tidligere denne uken, kunne den massive stimulansen starte raskere enn forventet, og sette S&P 500-referansen for en tre-ukers seier.

Imidlertid vendte investorer seg spesielt mot tungvektsteknologiaksjer på torsdag, med sentralbanken som spådde at økonomien vil vokse 7% raskere i år enn forventet.

Aksjene i Apple Inc., Facebook Inc., Nvidia Corp. og Google-parent Alphabet Inc. økte med 1,2% i bookinger.

Teknologitung Nasdaq 100-futures er opp 0,2% klokka 06:36.

På den annen side er Dow e-Minis og S&P 500 e-Minis ned 0,11%. Blue-chip due er sikkert for sitt andre tap på rad, med gruvedrift, finansielle og industrielle aksjer i de største nedgangene.

Aksjer i banker, inkludert JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc. og Citigroup Inc., som klarte seg godt når renten var høy, falt 0,2% til 0,5% og spores en nedgang i obligasjonsrentene.

Den amerikanske e-handelskonsernet eBay steg med 1% ettersom de to selskapene fikk endelig myndighetsgodkjenning for å slå sammen sine globale rubrikkannonsevirksomheter.

Transportfinansierings- og logistikkfirmaet CAI International Inc. steg 45% etter å ha gått med på å kjøpe Mitsubishi HC Capital Inc. for 1,1 milliarder dollar. (Rapport av Sagarika Jaisani i Bangalore; redigering av Maju Samuel)