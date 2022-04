Østerrike kvelning Norge | Landslag – Ishockey

Onsdag er det barnas dag. De er mange på tribuner for alle aldre og bakgrunner for å oppdage ishockey denne ettermiddagen. De valgte dagen sin godt: denne kampen mellom Norge, rangert som 13. i verden, og Østerrike, rangert 14., lover å bli tett.

Østerrike var skuffet på søndag, og tok en knepen straffesparkseier over Nederland til tross for at de dominerte en alvorlig straffesparkkonkurranse. Det tapte punktet kan være dyrt, så reaksjonen forventes etter to dagers hvile. Mot Slovakia gjorde Norge jobben med å knuse Nederland. Et nederlag i dag vil ikke kvalifisere på skandinavisk side, men på østerriksk side.

Østerrike dominerer debatten

Det starter dårlig for Jarry Risks spillere, med den første svingen som lar Line Bialik passere skuddet sitt. Selma drar fram votten til Luck og redder den tafatte forsvareren hans mens han reiser seg. Etter denne frykten trakk Østerrike kampen i en kamp som ble spilt i høy fart. Begge forsvarerne bruker stokkene sine for å effektivt blokkere fremgangen til siden.

Tre minutter senere reddet et langskudd Ena Nistrom i et hardt skjold. Bukken reiser seg i luften, faller og suser inn i jungelen av soldater. Alle, inkludert Buck, er fengslet. Dommerne scoret først, men nordmennene protesterte. Til slutt, da østerrikerne feiret mot benken sin, ble det signalisert en høy pinne og målet ble ikke tillatt.

En handling som vitner om de gode intensjonene til Jari Risks spillere, to-mot-én jakten. Sjansene er imidlertid små. Bialick klarte ikke å rømme fra høyrekanten, ble fanget godt opp av Hoffour, og så forsøkte Thea Jorgensen seg i likhet med Andrea Dylan på venstrekanten fra distanse uten seier.

I tredje omgang, da Brunwold testet Foscos bak det østerrikske målet, ble Norwegian Force tildelt en to-minutters straffe. Tamara Crosher kaster fra lang avstand og prøver å gjenopprette Annika Fasocas… Hun får selskap av Madeleine Hawk Hanson, som koster 33 sekunder for fem-tre sekunder. Fasocas, tilsynelatende med to feil, rettferdiggjør seg ved å ta en retur fra et skudd fra venstre sirkel (0-1) etter et godt fellesspill. Power play fortsetter siden det fortsatt er ti sekunder igjen. Crusher griper den blå pucken og kaster den gjennom mengden. Hans lave skudd Nistrom finner gapet mellom beina (0-2).

Norges reaksjon var rask, et skudd på avstand fra Morsett, og kontrollerte en liten restitusjon ved et blikk under press. På motsatt side slo Meixner alt i teknikk for å frigjøre Shafsal: skuddet mislyktes ved den norske målvaktens åpning. Trommeslageren tvang deretter Hawk Hanson til å henge ham … sjansene økte med Meixner, Fazokas, Schafzahl over. Forsøk på å gå inn i sporet var i mange tilfeller mislykket, og Norge presterte bedre.

De siste sekundene ga Norden en siste sjanse: Emma Ferguson, lederen for sirkelen, oppdaget dermed Luckins kjepp i summeren. Østerrike leder 2-0, den ble ikke stjålet: 18 skudd 9!

Foto av Nicolas Leborgne

Norsk opportunisme

Og returen fra garderoben går bra. En ren bukk sender Shafshal ned til venstre, og skuddet hans blir reddet av Nystroms åpner. Østerrikerne går fremover, får positive kontringer og hindrer motstanderens restitusjon. Nystrøm er presset og lagrer i to posisjoner foran Peter, mens disken ikke forlater hans del.

Denne hastigheten ble brutt av feilen til Milan Heberlin, som forvirret den blå siden av et angrep og ulovlig kuttet kontringen. Ferguson starter powerplayet med et skudd fra den midt-høye høyre sirkelen, på jakt etter et avvik. Etter det så det ikke ut til å forstørre … men to sekunder etter slutten av straffen, trengte et skudd fra Fergusons signaturblå forsvaret i middels høyde (1-2).

Startet Norge på nytt, men har reformgrensene ved å la Schaffsall Buck få tilgang. Skuddet bommet på takvinduet. Dette bomskuddet var dyrt for etter noen minutter havner Une bak i nettet med overløpsnett fra Beigeland (2-2).

Østerrike var ubeseiret, som et magisk trekk av Lena Tobok, som på mystisk vis skjøt motstanderen og deretter kastet seg for et skudd, etterfulgt av en slalåm av Mexner og et skudd utenfor midten av Fasocas. Lotte Peterson besvimer og gir opp to minutter. Danger går et skritt videre med flere forsøk rundt målet… Nystrøm og forsvaret hans er bra, og skuddet hans bommet av Shafs i åpent bur kan angres.

Ny hell med streng straff mot senebetennelse i et forhold. Østerrike viser seg fortsatt å være en god penge: Meixner, Schafzahl, Matzka klarte ikke å klare streken med bare ett skudd og to returer! Ved skranken testet Cruz Luck med bakhånden uten å lykkes med å fange Luck. Det er ingen mål, men det østerrikske trikset med å multiplisere pasningene i enklaven byr på mange regenererende og oppvarmingssituasjoner.

Norge trekker seg tilbake, ute av stand til å forlate leiren sin lenger. Peter puster bare når han reiser i angrepssonen… da får Matzka 1’29 for fem-motstand-tre! Tretti sekunder etter at nordmennene bommet på tilbudet, går Lotte Pedersen (3-2) bakerst i buret foran med rabatt. Rett før pause et tyveri …

Tredje periode starter med 1’14 av norsk overlegenhet, som gir absolutt ingenting. Kampen startet helt igjen med mer intensitet og flere kontakter, som endte med straffe mot Lotte Peterson. Norsk komprimering hindrer installasjon og forstyrrer fordelene ved Fasocas-konflikt.

Etter at Norge vant, måtte Luck skape et stort brudd for å hindre en dobbeltsjanse fra motstanderen før han klarerte knuserens retur. Et gratis varsel før full retur. Østerrike gjenvinner deretter kontrollen over pucken og presser Dee Nieberk oppover.

Trommeslageren vever buret og prøver å angripe, og skyver Nistrom tilbake. Heks i venstre sirkel eller Meixnerdalen til høyre: Norge er imot. Og det var i et ufarlig trekk at balansen ble 7’46 fra slutten. Trommeslageren går inn i sonen og sprer seg til høyre, langt unna Peter. Hun klarer å hente siden mot brettene og vil krysse … og finner et umulig musehull mellom start og stolpe (3-3).

Spenningen er på topp. Hofbauer holder en teknisk seremoni ved inngangen til sonen og begynner direkte på masken til Nystrøm. Buck reiser seg அவள் og hun faller bak, men foran linjen der spillet stopper i kaos. I neste nærvær innrømmet Cruz en feil og Østerrike kompromitterte …

Matzka volleser en høyre og Mercyhurst-keeper skyver tilbake fra platen. Fasocas, som jobber til høyre, kommer frem og ser at skuddet hans fortsatt maskerer Nystrom, som må tilbake til benken for noen reparasjoner. Når hun kommer tilbake blokkerer hun et skudd, og gjeninngangen må ryddes av vakten hennes. Enklaven brenner, men igjen, Norge overlever … til siste sekund, da Østerrike presser seg mot mål. Utvidelser!

Og Østerrike trakasserer Norges sikkerhet. Etter Fasocas» første sjanse, henter Shafsal seg på motsatt pinne og beveger seg mot Meixner for slalo og vidåpent bur (3-4).

Østerrike har nå 4 poeng og er i ferd med å klatre. De må slå Frankrike på torsdag og Slovakia på lørdag… Norge har fått et hardt slag og må stole på Frankrikes hjelp på torsdag for å holde skjebnen i egne hender.

Kåret til turneringens spillere: Emma Ferguson (Norge) og Theresa Schafsal (Østerrike)

Norge – Østerrike 3-4 apr. (0-2, 3-0, 0-1, 0-1)

1A verdensmesterskap for kvinner, dag tre

onsdag 27. april 2022 kl. 16.00. Rasernes ispark. 994 besøkende.

Aina Howe (Norge) og Mary Bigaway (Frankrike) ble assistert av Judith Closet (Canada) og Zora Kotlipet (Ungarn).

Straffer: Norge 16′ (6′, 4′, 6), Østerrike 8′ (0′, 6′, 2′)

Skudd: Norge 19 (9, 6, 4, 0), Østerrike 47 (18, 16, 11, 2)

Resultatsammendrag

0-1 kl. 12.19: Fasocas (dobbeltnummer)

0-2 klokken 13’13: Crosher Motskas Assist (nr. Super)

1-2 kl. 26’05: Cruise som Fergusons assistent (nr. sub.)

2-2 klokken 27’09: Pigeland assistert av Nieberg

3-2 på 39’45: L. Assistert av Petersen Ferguson og Bialik (Double Sub. No.)

3-3 på 52’14: Peter

60’40 3-4: Meixner assistert av Schafsal og Fasocas

Norge

Framover

Line Bialik Ion (A) – Mathea Fischer (-1) – Madelen Haug Hansen (4′)

Marthe Popstorf Branvolt (2x, -1) – Emily Cruz Johansson (2x, -1) – Andrea Dylan (A, -2)

De Locke Nieberg (2′, +1) – Lotte Peterson (4′, +1) – Ingrid Holstadberg

A Bjelland Strandborg (+1) – Karoline Pedersen – Christina Furseth

Andrine Furulund

Forsvarere

Emma Ferguson (+1) – Malin Artel

Silje Kongstorp Johansen (-1) – Ingrid Morset (C, -1)

Thea Jørgensen – Lena Tendens (2x, -1)

Rebecca Hougali (+1)

Målvakt: Ana Nistrom

Alternativ: Linnia Holderut Olson

Østerrike

Framover

Anna Mixner (C, +1) – Emma Hoffour – Theresa Schafsal (+1)

Eva Peter (2′, +1) – Anja Drummer (+1) – Lena Tobak (+1)

Hannah Obermeyer (-1) – Anna Hanser (-1) – Lena Ordner (-1)

Hannah Swartzer – Leoni Kutcher

Forsvarere

Antonia Matska (2′) – Annika Fazokas (A, 2′, +1)

Tamara Crusher (A, +1) – Charlotte Witch (+1)

Carolina Hengelmல்லller (-1) – Mylan Heiberl (2 ′, -1)

Laura Leidner – Anna Billa

Målvakt: Selma Luckin

Alternativ: Anja Adomitch

Reserveist: Katharina Gillius (A)