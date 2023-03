Østersund – Crystal er det andre franske laget bak Norge

For vinterens siste øvelse satte Norge inn et enestående system og vant seier på denne Østersund-plassen. Nordmennene, mestere av spesialitetens lille klode, er nødvendigvis foran Frankrike og Tyskland.

Norge må tross alt…

I mangel på brødre hunden Og Sturla Holm Lakerid I denne herrestafetten måtte Norge trekke på sine reserver for å klatre opp på første trinn på pallen. ble den norske kvartettenAndre Strømsheim, Webjournal Sorum, Johannes Dale Og Vetle Christiansen Det måtte vente til siste stafett for å gjøre opp forskjellen til finaleseieren.

Først det kontrollerte første trinnetAndre Strømsheim. Sammenlagtvinneren av IBU-cupen bruker en hakke på hvert av sine to skudd for å sende klubben til andreplass.

Endre Stromsheim (NOR) – Manzoni/NordicFocus

Webjournal Sorum, den andre fakkelbæreren og debuterer i verdenscupen, gjør ikke ting halvveis. Den unge nordmannen oppnår en «nesten perfekt» stafett med kun én feil på løgnskuddet sitt. På ski (den beste tiden i karrieren), vil Zijovics hjemland Sveits være rundt femten sekunder, det andre provisoriske og det franske laget vil være femte, spesielt rundt tretti sekunder for å øke gapet til andre land.

Webjørn Sorum (NOR) – . Manzoni/NordicFocus.

forlatt alene foran, Johannes Dale Poengsummen må sikres og om mulig øke ledelsen disse to unge gutta har tatt for å sikre seier. Dessverre forsinket han denne fristen med to bomber i sengen og forlot Sveits Seraphine Wiestner og FrankrikeErik Perot Tilbake i hælene. Med de tre nasjonene stående sammen, ville en ny feil føre til at skandinaven tapte ti sekunder. Han følger en perfekt posisjon og kommer ut bak FrankrikeErik Perotog Sverige Martin PonsilumaForfatter av et fantastisk comeback hjemme.

Johannes Dale (NOR). Manzoni/NordicFocus.

… og blader med krystall

Det er trekamp om seier i denne siste stafetten mellom Norge, Frankrike og Sverige. Vetle Christiansen Fungerer som favoritt mot Fabian-Claude Og Pepe Femling. Denne statusen korrumperer ikke regimet. Med mer kraft og dominans på himmelen sammenlignet med lagkameratene, vil verdens nr. 3 sette alle vekk fra første runde. Han vil imidlertid miste tid etter et bommet mål i sengen. Først ut likt, Frankrike og Sverige er i kontakt med seieren. Pepe Femling Dagen i dag står på ski, og den siste kampen vil stå mellom Fabian-Claude og hjemmehørende på Ringerike. Sterkere enn den skandinaviske giganten Tricolor, 5/5 utført feilfritt og uten utfordringer i dette minispillet.

Andre Strömsheim (NOR), Webjorn Sorum (NOR), Johannes Dale (NOR), Vetle Sjaastad Christiansen (NOR). Manzoni/NordicFocus.

Den siste runden er en formalitet for Kongeriket Norge etter ulike sprekker fra andre land i dette siste skuddet. Med denne femte seieren på fem stafetter i verdenscuppen vant Norge en liten verdensspesial. Som et resultat vant det skandinaviske landet den sekstende mollkloden i sin historie i dette formatet, og den sjette på rad.

Frankrike endte på en utmerket andreplass med et enestående lag

På sesongens siste stafett endte det franske herrelaget på en meget god note med å bli nummer to bak norske Ogre. akkompagnert av sin unge garde Oscar Lombardot Og Erik PerotmedAntonin Guiconat Og Fabian-ClaudeDette unike laget (1+8) avslutter denne stafettkampanjen på en høy tone etter å ha vunnet verdenstittelen i Oberhof.

Fabian Claude (FRA), Eric Perot (FRA), Antonin Guigonnat (FRA), Oscar Lombardot (FRA). Manzoni/NordicFocus.

En inspirerende første VM-kamp for Oscar Lombardo

For første gang i et verdenscup Oscar Lombardot Franskmennene leverte en solid prestasjon for å starte stafetten. Tubiste er fullstendig klar over skuddet sitt og er med toppnasjonene i starten av løpet. Et veldig vanskelig stående skudd med tre feil vil sette Blues tilbake. Den unge trikoloren ville ikke gi opp på siste runde og ville passere stafettpinnen på niendeplass, tretti sekunder fra pallen.

Oscar Lombardot (FRA). Manzoni/NordicFocus.

Antonin Guigonnat og Eric Perrot fikk Frankrike tilbake på sporet

Til å begynne med, Antonin Guiconat fra å holde avstand til Tyskland Johannes Cohen Mot en ledende gruppe ledet av Norge og Sveits. Haut-Savoyard, med full tank bak pistolen, kommer innen tretti sekunder fra løpslederen. Et par feil ville imidlertid tillate det franske laget å rykke nærmere femteplassen på hånden, etter tap foran.

Dermed begynte «showet». Erik Perot. Peisey-Vallandrys skiskytter vil være rett i mål og la Blues komme tilbake på pallen. Bourque-Saint-Maurices herkomst er tydelig selv over nivåene. Men fortsatt Christiansen Og PonsilumaSiden han er så rask på ski, tar den unge mannen trikoloren mer enn femten sekunder fra seier.

Eric Perot (FRA), Martin Ponsiluma (SWE) – Manzoni/NordicFocus.

Fabian Claude ville tape kampen om seieren, men kom på andreplass på målstreken

I dette siste avsnittet, Fabian-Claude Sterkere enn ski Pepe Femling Og rykker opp til andreplass. Vosges er en plettfri rekord, med én mislykket forbindelse med Norge. En siste face-off ble annonsert for det siste skuddet på denne stafetten. Fabian Claude ville dessverre tapt en strafferunde til Norge med et perfekt skudd. Ved å bruke feilene bak ham, Fabian-Claude På siste runde blir det ingen konkurranse på banen og andreplass ved mål.

Peppe Femling (SWE), Fabien Claude (FRA) – Manzoni/NordicFocus.

Tyskland fullførte pallen

Tysk kvartett, dannet Roman Reese, Johannes Cohen, Philip Nowrat Og Benedikt dukke (1+10) ble nummer tre. Forlengst, takket være den siste fakkelbæreren i denne herrestafetten Benedikt dukkeDet bugner over av svensk Pepe Femling På siste runde ble etappen bekreftet av nasjonen over Rhinen.

Roman Rees (GER), Johannes Kuhn (GER), Philippe Nowrath (GER), Benedict Dahl (GER) – Manzoni/NordicFocus.

Fullstendige resultater:

Fotokreditt: Manzoni / NordicFocus