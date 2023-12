Østersund – Norge vant herrene

Kvinner Tjuefire timer senere gjorde Team Norway det igjen med sin første seier Riley Sesong menn enn Frankrike og Tyskland.

Niende seier på de ti siste løpene for Kongeriket Norge

Når Norge avslutter denne sesongen, starter det med seier Riley Mann fra Østersund! Den første foreningen for kvartetten Andre Strømsheim, Darjee gå, Johannes Poe Og Vetle Sjaastad Christiansen Fungerer perfekt. Opprinnelig fra Oslo, søkes Sturla Holm Lakerid Takket være en sjetteplass i åpningsindividet, som fikk en flott start. Til tross for gjennomsnittlig fysisk form (sjette ski), Andre Strømsheim Slo den eldste broren gå Femten sekunder fra tre ledelser Hakkekuler. Det er ingen hindring for fremtiden. Darjee gåFor sin del ville han tilbringe hele løpet med Tyskland Philip Nowrat ønsker Med hensikt fransk lag. De to jokerne som ble brukt av den tredobbelte olympiske mesteren i midtløpsledelsen slo seg sammen med skiskyttere fra andre siden av Rhinen.

Johannes Thingnes Poe (NOR) – Authamayou/NordicFocus.

Hvis broren starter under bedre forhold, er seier sikret for Norge Johannes Thingnes Bo. En fire ganger vinner Krystallkule De så konkurransen med et skudd stående Lucky Luke fortjener det. Førti sekunder foran resten av pelotonen Vetle Sjaastad Christiansen Denne første treningsseieren i vinter med stil må opprettholdes rolig.

Endre Strömsheim (NOR), Darji Bo (NOR), Johannes Thingnes Bo (NOR), Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) Manzoni/NordicFocus.

En oppmuntrende andreplass for de regjerende verdensmesterne

Emilion Claude Siste liten pakke på grunn av sykdom, koordinert av Eric Perot Riley Bedrift blå-hvit-rødEmilion Jacqueline, Fabian Claude Og Quentin Fillon Maillet. Deretter et nytt sammenløp for denne kombinasjonen Gondiolati I 2022 (3Th) Savoyard kjører det ustoppelige, trefargede toget fast i ledelsen med en ekstra ball som han bruker på to av pasningene sine. Ingen skyting.

Eric Perot (FRA) – Authamayou/NordicFocus.

Emilion JacquelineSelv om det er tre Hakkekuler, vil holde det blå skipet flytende 20 sekunder fra seier. Etter Fabian Claude Ta av med plattformen i sikte. På skiene gikk Vosges forbi en svak østerriker for å stjele tredjeplassen, innen ti sekunder etter andreplassen. Quentin Fillon MailletDen siste trefargede fakkelbæreren kan endelig drømme stort med Tyskland i søkelyset Riley. Den første kampen finner sted mellom Jura og Jura Johannes Cohen I filming Lag.

Quentin Fillon Maillet (FRA) – Manzoni/NordicFocus.

Likevel vant Bassou-innfødte denne første head-to-head med to feil mot målene, sammenlignet med tricolorens tre. Det vil bare utsette skuddet stående. Den doble olympiske mesteren vil endelig vise hele klassen sin stående Samtidig ble fem mål ødelagt Johannes Cohen Går til loopen Avstraffelse. Masse ble hentet og Frankrike (0+11) endte en god andreplass bak Norwegian Ogre.

Emilien Jacqueline (FRA), Eric Perot (FRA), Fabien Claude (FRA), Quentin Fillon Maillet (FRA) Manzoni/NordicFocus.

Den mangeårige andreplassen Tyskland fullførte pallen

Endelig fullførte et solid tysk lag (1+16) denne etappen på 4 x 7,5 km. David Sobel, Philip Nowrat, Benedikte dukke Og Johannes Cohen, i en lang kamp om seier, endte til slutt på tredjeplass. Spesielt feil på siste city fastball med en vri på siste skudd Avstraffelse.

Johannes Kuehn (GER), Benedict Dahl (GER), Philippe Nowrath (GER), David Zobel (GER) Authamayou/NordicFocus.

Drøye to minutter fra seier i den sjette (2+16), legg merke til svenskenes dårlige prestasjon foran hjemmepublikummet.

Fullstendige resultater:

Fotokreditt: Manzoni / NordicFocus