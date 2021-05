OSU Golf Alam Victor Howland er fortsatt populær i Norge

Kia Island, SC – Victor Howland Ikke sikker på hvor stor en avtale det ville være å reise hjem til Norge for å vinne et stort mesterskap, men han visste det: “Sist jeg følte meg så bra som jeg gjorde i dag på golfbanen,” sa han. Etter å ha skutt 3 under 69 torsdag på Ocean Course på Kia Island Golf Resort.

Det var nok å ta ledelsen i første runde av det 103. PGA-mesterskapet, med vitser fra spillere, inkludert Brooks Koypka.

Howland, 23, lagde tre fjerdedeler av Kiawa’s fire bar 5-er og spilte inn 11-fots fuglepytter i det åttende hullet i Bar-3. En skam i det første hullet i solo flekken hans, hans 10. dag. Når det gjelder Howland, ga ikke havbrisen ham store problemer. Howland har spilt collegegolf i staten Oklahoma og inviterer fremdeles Stillwater hjem, og selv om han ikke har noen strandpromenader rundt halsen, forklarte Howland: “Det blåser slik hver dag.”

Selv om Howland forlot topp 10 med 3 overs og 75 løp på fredag, har spillet hans klikket på nesten alle sylindere denne sesongen. Vinneren av Mayagopa Golf Classic i desember, han gikk inn i denne uken med back-to-back-3-resultater, men han slet med en “over draw” som krevde en endring i strukturen hans, og plutselig var han i stand til å jobbe begge veier .

“Nå føler jeg at det virkelig ikke er hull i spillet mitt,” sa han.

Bare i forrige måned ble seniormester Hideki Matsuyama nasjonal spiller, og ble den første mannlige japanske spilleren som vant en stor spiller. Med sin amerikanske amatørgrad og to suksesser i sin vellykkede karriere på PGA Tour, har Howland begynt å dukke opp som en kjendis i hjemlandet Norge. Hvordan vil vinne PGA-mesterskapet bli tilbakekalt i hans hjemland?

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Golf er ikke en veldig rik tradisjon hjemme, “forklarte Howland.” Vi har en veldig rik olympisk tradisjon, og nå som golf er en olympisk sport, tror jeg det er veldig bra for folk som kommer hjem å komme inn i sporten. Jeg vet egentlig ikke noe. Vi må komme dit først. ”

På spørsmål om han noen gang hadde vært på forsiden av Oslos største avis, smilte Howland til barndomssmilet sitt og sa: “Jeg kan ikke fortelle deg det.”

Det viser seg at han ikke er mye avisleser.

“Vanlig tusenårsrikke,” sa han, mens smilet hans vokste mye.

Men det kan være litt ydmykt når det gjelder stjernemakten hans i Howlands hjem. Hans far, Harold, en ingeniør som valgte spillet under forretningsreiser til USA, tilbrakte nylig fem uker i USA og så på Victor’s spill, og oppsummerte sin voksende popularitet hjemme: “Selv bestemor er klar til å se ham.”

Howland sa at golf blir mer populært på grunn av anerkjennelsen det har ført til sporten. En hit i Kia sier ikke hva den vil gjøre for å gjenoppbygge huset, men som Howland med rette sa: “Vi må komme dit først.”