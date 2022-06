Ousmane Dembélé ved avreise? Barca gjør alt for å beholde ham.

Vil det gå eller ikke? For franskmennene oppstår spørsmålet fortsatt. Uten kontrakt om noen dager, kan Barசாa-vingen lande i en stor europeisk klubb.

Sistnevnte reiste til Barcelona mandag for å diskutere fremtiden til den franske landslagsspilleren. Hvis Blocrana-klubben ønsker å forlenge Ousmane Dembélés kontrakt, vil ikke FCBs midler spille i deres favør. Denne uken annonserte RMC Sport at Barசாa vil gjøre alt for å beholde sin franske spiker.

For å holde motsetningene på sin side, avbrøt Xavi ferien for å prate med Temples agent Moussa Sissoko. Alene blir det ikke store avanserte ting i mengden. På grunn av deres økonomiske bekymringer kunne ikke Barca tilby franskmennene mye. Dessuten har den katalanske klubben ennå ikke registrert ankomsten til Andreas Sistensen og Frank Cessie, mens ordninger med to rekrutteringer har blitt oppdaget.

Når det gjelder potensiell interesse, vil Chelsea være under overvåking selv om Blues mister tålmodigheten og henvender seg til Rahim Sterling. PSG sies også å være interessert i Wingers tjenester.