Det er vanskelig å tro at når en toppspiller flytter fra en Premier League-klubb til en annen i en høyde av $ 150 millioner i sommer, kan det være så mye oppstyr om en bytte som koster $ 5 millioner.

Historien vår har aldri vært i historien, og det var også en rekordavgift. Manchester United signerte 18 år gamle Cristiano Ronaldo for 12 millioner dollar det året, og erstattet David Beckham for en del av $ 25 millioner flyttingen til Real Madrid.

Mens introduksjonen markerer en Harry Cave, skal vi se tilbake på en annen som markerer fredag ​​18. Th Årsdagen til Harry Kewells død fra Leeds United Liverpool.

Harry Kanes nåværende situasjon er egentlig ikke en dårlig sammenligning. I 2003 ble Leeds eliminert fra semifinalen i Champions League i bare to år og ble nummer fem i ligaen i 2001/02.

Men året etter hadde de en dårlig kampanje, klarte ikke å vinne noe sølvtøy og erstattet manager for sesongen. Dette er ikke unike omstendigheter, men Harry Kanes nåværende situasjon med Tottenham er absolutt ikke den samme som Kewells knipe i Leeds for 18 år siden.

Selv om Yorkshire-siden hadde alvorlige økonomiske vanskeligheter, hadde de allerede begynt å selge de beste spillernes branner, noe som uunngåelig ville føre til at de ble utvist i 2004.

Tolv måneder før Kewells avgang forlot Rio Ferdinand, Robbie Keane, Lee Boer, Jonathan Utkete og Robbie Fowler klubben og må alle bli med i Premier League.

Derfor er det uunngåelig at den australske angriperen fra Leeds vil gå sine egne veier lenge før, men hans neste mål og hvor mye overføringsgebyr som kreves for å signere ham, er usikre.

Med tanke på konkurransen Liverpool møtte for å få sin signatur, er det overraskende at det i utgangspunktet kostet ham litt over 5 millioner dollar.

Overføringsryktene bør alltid tas med en klype salt, med de fire store klubbene i Premier League (som eksisterte før Manchester City og Tottenham dukket opp), Barcelona- og Champions League-holdere Milan sa i 2003 at de ønsket Kewell.

Den slags interesse indikerer at en større pengeoverføringskrig vil være i orden den dagen, og Leeds vil uten tvil tro at dette også er resultatet.

Men Kewell var fast bestemt på å melde seg på klubben han støttet fordi han var gutt. Det var imidlertid ingenting galt med det, og hvordan han gikk frem ble ansett som svært kontroversielt.

I likhet med Chelsea og United tilbød Liverpool opprinnelig $ 7 millioner til australierne. Leeds var fornøyd med dette beløpet – etter 12 måneder kunne ikke Kewell legge igjen noe i en gratis overføring – så alt så ut til å gå til Anfield.

Imidlertid brukte de røde deretter spillerens kommende sjefs tilgjengelighet for å redusere avgiften til m 5 millioner og gjøre ting verre for Leeds, som måtte gå til Kevels agent (Bernie Montek) for 2 millioner dollar for å sørge for at kontrakten ikke kollapse.

Hvite godtar, men hva kan vi gjøre? De var absolutt ikke glade for omstendighetene i avtalen, og la ut brev mellom klubben og Montek på deres nettside ( De er fremdeles der ) Å blidgjøre sine støttespillere og fremstille Kewell som ond.

Leeds styreleder John McKenzie sa: “Jeg er sint og frustrert over den opprørende situasjonen jeg vokste opp i. Hvis ikke, vil han ikke gjøre noe, så hva kan vi gjøre?”

Kewells handlinger ekko rundt engelsk fotball en stund. Gary Linker skrev en dårlig artikkel om flytting og ble senere tiltalt av en australier.

Men uansett hvordan Liverpool fikk grepet, var de glade for at det var over. Gerrard Hollier, manager for de røde, var fornøyd med oppkjøpet av Kewell. “Dette er en fantastisk signatur for klubben og dens fans,” sa han til klubbens nettsted.

“Vi snakket om å bringe fans til kanten av setene sine, og jeg kan ikke tenke meg en bedre forklaring på kvalitetene som Harry bringer til Anfield,” la Hollier til.

Men selv om det var en rimelig mening den gangen, visste Kewell ikke ting godt. Han tilbrakte fem sesonger på Mercedes og scoret bare 16 mål på 139 opptredener i alle konkurranser. Han smalt inn denne ledelsen med Liverpool da han scoret 14 seriemål i sin siste sesong med Leeds.

Han ble skadet bare 23 minutter inn i Istanbul og huskes nå godt 48 minutter etter neste sesongs FA Cup-finale. Hans tid med de røde ble skjemmet av treningsproblemer, og disse er bare den høyeste profilen av dem alle.

Så er den kontroversielle flyttingen til slutt virkelig verdt det for noen? Selv om han ikke hadde den store innvirkningen han forventet, vant Kewell medaljer på barndomsklubben. Uansett hvordan Leeds uttrykker det hele, kan du ikke klandre ham for å være misfornøyd.