Over 100 000 ChatGPT-kontoer har blitt hacket

ChatGPT slutter aldri å tiltrekke seg fans… og hackere. Group-IB-rapporten indikerer at legitimasjonen til mer enn 100 000 kontoer havnet på det mørke nettet, mellom juni 2022 og mai 2023.

Det er på tide å endre passordet ditt på ChatGPT. Siste Group-IB-rapport, postet av Hacker nyheter, er veldig bekymret for denne saken. I løpet av et år kom nesten 101 000 Dark Web-konto-IDer for å bli solgt der. Blant de hardest rammede landene er India, Brasil, USA og Frankrike også.

Dette er den andre siden av OpenAI-mynten. Chatboten er sikkert fortsatt like populær som alltid, men det er akkurat det som tiltrekker hackere som fluer. Imidlertid utgjør hackede kontoer flere problemer. Først av alt tørker de åpenbart personlig informasjon.

Men stjålne kontoer kan også brukes til storskala phishing-kampanjer og annen svindel av alle slag. Faktisk er hackere mest interessert i å få tilgang til GPT-4 API. som fortsatt er begrenset. I tillegg til denne privilegerte tilgangen lar metoden også hackere forbli anonyme.

Hvis du har en ChatGPT-konto, må du fortsatt sørge for at den er pålitelig. Den enkleste måten å gjøre dette på er å gå gjennom Jeg har blitt pwned og, der det er aktuelt, for å forbedre sikkerheten til kontoen din. For eksempel ved å aktivere tofaktorautentisering.

_

Følg Geeko videre FBOg Youtube Og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, spørrekonkurranser og tips.