Over 100 butikker stengte, leveranser kansellert… Oppdatering av Delhaize sosial bevegelse

JegStreikebevegelsen svekkes ikke i Delhaize. Denne lørdagen forble 103 av de 128 integrerte butikkene stengt, opp fra 83 på fredag, ifølge en talsperson for Lion Brand. De 25 åpne butikkene har ingen forsyningsproblemer for øyeblikket og har blitt levert som planlagt.

Strikere blokkerer butikker for å feire deres motstand mot ledelsens planer om å franchise Delhaizes 128 integrerte butikker. Denne kunngjøringen hadde en bombeeffekt blant ansatte som fryktet forverrede arbeidsforhold.

For å kompensere for butikkstengninger annonserte merket for en uke siden gratis levering til hjemmet. Ifølge fagforeningene er dette en måte å «omgå streiken». «Det representerer 18 000 euro eller mindre per dag, så sammenlignet med antall dager de tilbyr denne gratis leveringen, kan vi vurdere det som tilsvarer fire årslønninger til kommersielle arbeidere,» forklarer Myriam Djegham, CNEs nasjonalhandelsminister til en mikrofon RTL info. Lønningene i handelen er spesielt lave. Nok en gang møter vi en form for forakt fra vår arbeidsgivers side. »

Supermarkedskjeden beklager også forbudet fra fagforeninger av Delhome-varehuset, et selskap som håndterer levering av Delhaize e-handel, i Drogenbos. Joint Front-aktivistene hadde satt opp en streiklinje klokken 05.00. Sit-in førte til kansellering av levering av rundt 1000 bestillinger i Brussel-regionen.

Miriam Djgam, Belgas minister for nasjonal handel, fortalte Belga at «forbudsadvarselen» som ble implementert av fagforeningene i Drogynbos, på lageret til Delhome, et selskap som håndterer e-handelsforsendelser i Delhaize, ble avsluttet rundt klokken 13:00. CNE.

«Vi utfordret nettstedets ledelse med den begrunnelse at siden den gratis leveringen hadde arbeiderne ikke flere armer til å behandle bestillingene,» sa Myriam Dajam. «De fortalte oss at de var overrasket. Denne reaksjonen er latterlig.»