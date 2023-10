Over hele Europa allerede denne unge Røde Djevelen: «New Iniesta» – all fotball

En flott introduksjon til Arthur Vermeeren denne fredagskvelden. På slutten av kampen mot Østerrike (2-3 seier) spilte den 18 år gamle midtbanespilleren sine første minutter for de røde djevlene.

Arthur Vermeeren fortsetter sin supersoniske oppgang. For en måned siden fikk han U21-debut mot Kasakhstan. Denne fredagskvelden er han en ny rød djevel og kvalifiserte seg til EM 2024.

Hvorvidt han vil være med i denne turneringen er fortsatt et spørsmål, men den unge midtbanespilleren ser ustoppelig ut og har vært knyttet til Europas største klubber i flere måneder: FC Barcelona, ​​​​Manchester City, Tottenham Hotspur, West Ham og Brighton Antwerpen er veldig interessert i vidunderbarn.

En annen kjent klubb, den får også Vermeeren til å se på Arsenal. Engelsk presse er likevel betatt av ungguttens fotballegenskaper. britisk avis Uttrykke Faktisk denne lørdagens overskrift: «Arsenal retter blikket mot nye Iniesta».

«Arsenal kan ha funnet den perfekte partneren for januar-signeringen av Declan Rice,» fortsetter artikkelen. «18-åringen har en lys fremtid og Gunners håper å være på Emirates foran sine rivaler, etter hans nylige oppfordring til det belgiske landslaget (…) kan Vermeeren ta et nytt skritt. Forbedring i de neste to overføringsvinduene.»