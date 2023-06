Overfor lysforurensning, 3 enkle tips for å sove bedre

Et friskt og ryddig soverom for å sove bedre

Med for høy temperatur risikerer du å våkne om natten. For å sove godt må kroppen kjøles ned med 1-2 grader. Det ideelle er å sove i et rom mellom 18 og 19 grader. Ventilasjonen av huset og riktig justering av termostaten er viktig. Et annet poeng, rotete ting på soverommet kan stimulere oppmerksomheten din når du sovner. Før du legger deg, husk å legge fra deg de kastede klærne, de stablede bøkene… Legg dagens klær i skittentøyskurven. Til slutt, favoriser lukkede lagringssystemer for å ha et rent og avslappende soverom.