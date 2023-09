Overfor stigende priser pålegger Russland bensin- og dieseleksportrestriksjoner | verden

Bensinprisene i Russland nådde rekordhøye forrige uke, etter et fall i rubelen, en økning i globale oljepriser og reparasjonsarbeid ved oljeraffinerier som begrenset forsyningene.

Regjeringen kunngjorde i en offisiell uttalelse at «regjeringen innførte midlertidige restriksjoner på bensin- og dieseleksport for å oppnå stabilitet i det lokale markedet,» uten å spesifisere varigheten. «Restriksjonene vil bidra til å mette drivstoffmarkedet, noe som igjen vil føre til lavere priser for forbrukerne,» heter det i uttalelsen.

Denne kunngjøringen kommer noen uker etter at Russland i avtale med sin allierte Saudi-Arabia kunngjorde at de ville opprettholde en reduksjon i oljeeksporten frem til slutten av 2023, noe som er en måte for Moskva å stimulere prisene og dermed øke inntektene fra hydrokarbon. salg.

Mekanismer for finansieringsutgifter

Den russiske staten, midt i en kostbar militæroffensiv i Ukraina, har sett sitt budsjett øke betydelig i 2023 og må derfor finne mekanismer for å finansiere sine økte utgifter. Ifølge den russiske regjeringen vil tiltaket som ble kunngjort torsdag «sette en stopper for grå eksport» av drivstoff, forklarte det russiske energidepartementet i en annen pressemelding.

Blant konsekvensene av mangelen på drivstoff til maskiner og annet landbruksutstyr, har bønder i mange russiske regioner ikke klart å høste korn, rapporterte lokale medier nylig.

Økningen i drivstoffprisene i Russland kommer på et tidspunkt da den russiske sentralbanken advarte om at den økonomiske veksten ventes å avta i andre halvår i år, med inflasjonen som stiger over målet på 4 %.