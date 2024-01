Overføring nært forestående? «Anderlecht er en stor mulighet for meg»

RSC Anderlecht-fans kan forvente en ny overgang i løpet av de neste 10 dagene. Brussel-befolkningen leter etter en sentral forsvarer. Et av målene har allerede uttrykt ønske om å slutte seg til Brussels befolkning.

Anderlecht skal ha kommet med to tilbud på Filip Helander. 150.000 og 200.000 euro ble avvist av Odense. Forsvarsspilleren er opptatt av å bli med de belgiske mesterne.

«Jeg vet jeg hadde mange tilbud, men de ble avvist av Odense. Jeg har en kontrakt her. Det er en god mulighet for meg å gå til Anderlecht, men det er en vanskelig situasjon for Odense,» avslørte den svenske landslagsmannen til lokalen. media.

Anderlecht må overvinne

Anderlecht må revidere tilbudet sitt oppover hvis de ønsker å hente den 31 år gamle tidligere Bologna- og Rangers-spilleren til Belgia. Odense vil ha €1 million, men RSCA vil absolutt ikke legge dette beløpet på bordet.

Anderlecht trenger defensive forsterkninger. Jan Vertonghen og Zeno Debast mangler reell konkurranse inne i sentrum, spesielt med Killian Sardella (som trente som midtstopper) fraværende i flere uker.

Helander er ikke den eneste spilleren på listen. Hvem vil Jesper Fredberg snart introdusere som Anderlechts nye forsvarer?