Overgangsstudenten ser tilbake på året på Leavenworth

Carolyn Anderson, 17 år, er en av mange forexstudenter i år på Leavenworth High School. I denne Q&A utgaven snakker Leavenworth om året han gikk på videregående skole og hvordan han bodde hos en lokal militær vertsfamilie.

Likte du overføringsåret ditt?

Jeg har hatt stor glede av året som transferstudent. Et år i utlandet er absolutt spennende. Jeg har opplevd mer enn jeg har gjort i mitt eget land.

Hvilke aktiviteter deltok du i mens du var på Leavenworth Highway?

Jeg var så spent da jeg dro hit etter skoleaktiviteter og spill. Skolen tilbyr mye variasjon i sport, klubber og aktiviteter. I Norge er ikke dette tilfelle. Vi har ikke aktiviteter og spill på skolen, så alt er basert på lokale klubber. Jeg tror det faktum at skolene tilbyr spill, gjør unge mennesker mer aktive i en aktivitet eller klar til å prøve noe nytt. Jeg prøvde å være så aktiv som mulig etter skoleaktivitetene. På høsten ble jeg med i JROTC Rider-programmet, jeg gjorde ingenting som dette, men jeg ble forelsket i laget. Dette er det første stedet jeg fikk venner på skolen. For vintersport kjempet jeg en kort stund. Det skjedde bare ikke riktig for meg. Jeg byttet albuen halvveis gjennom sesongen, slik at jeg ikke kunne fullføre sesongen med laget. Jeg elsket alle trenerne jeg hadde i løpet av året, de påvirket meg så mye og lærte meg mye.

Hva lurer du på om Leavenworth High og Kansas?

En ting som opprinnelig overrasket meg mest var hvor vennlige menneskene her er. I min kultur er det ikke normalt å hilse på eller snakke med fremmede. Opprinnelig var jeg veldig rart når folk hilste på meg i byen eller spurte hvordan dagen min gikk.

Er det noen språkbarrierer?

Jeg var så redd for å dra til et sted der jeg alltid måtte snakke og bruke engelsk. Heldigvis gikk overgangen fra Norge til engelsk overraskende bra. Det var vanskelig først og de materielle konseptene var utfordrende. Jeg husker jeg tok lang tid på å gjøre skolearbeid og lekser fordi jeg måtte behandle alt jeg leste. Men alle hadde superforståelse og hjalp meg når jeg slet. For meg føles engelsk nå veldig naturlig og normal.

Har du fått mange nye venner?

Jeg vil si at jeg har fått mange vennskap. Jeg har alltid noen å snakke med på skolen og henge under prosedyrer. Jeg har også venner som tilbringer tid med meg etter skoletid. Jeg anser alle disse som venner, men jeg har ikke så mange nære venner som i Norge. Jeg tror jeg vil samhandle med de fleste av dem på sosiale medier når jeg kommer tilbake, men da tror jeg at jeg vil gjenforenes personlig. Det var absolutt lettere å lære om andre internasjonale studenter enn fødte amerikanere.

Hva vil du huske om Leavenworth når du kommer hjem?

Livsstilen her som tenåring var veldig annerledes enn hjemmet mitt. Jeg har blitt vant til byen med høy forbindelse når det gjelder avstanden mellom steder og offentlig transport. Norge har et godt bussnett, selv i små byer, der vennene mine og jeg pleide å komme oss rundt. Norske foreldre er også mindre strenge, og det er naturlig å reise senere enn de er her. Jeg har også en vane å slippe å komme hjem etter skoletid eller fortelle foreldrene mine hvor jeg er eller hvem jeg er sammen med. Å ikke ha bil i USA begrenser mange muligheter for å komme meg ut fordi jeg bor langt borte fra steder og de fleste av vennene mine. Skolesystemet er også veldig annerledes. Norske skoler har ingen skolesans, vi har ingen lag, ingen symboler og så videre. Alt i statene er stort – bygninger, biler, shoppingområder, mennesker.

Vil du gå tilbake til Leavenworth for et dagsbesøk?

Leavenworth har påvirket meg så mye. Jeg vil huske alle her – vennene mine, vertsfamilien min, lærerne mine, trenerne og andre mennesker jeg har møtt her. Jeg vil definitivt savne skoleaktiviteter, sprengning av musikk med venner, billig mat, store kinoer og vennlig kultur. Jeg lærte å være mer våken overfor omgivelsene, å omfavne vanen med å smile og hilse på daglig basis, noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg kommer definitivt tilbake til Leavenworth. Jeg vil gjerne få kontakt med noen av menneskene her og vise familien min hvor jeg bodde i et år.

Hva er det beste med å være en internasjonal student?

Det beste med å være en internasjonal student er alt du lærer av å presse deg selv. I år har jeg vokst så mye, og kommer tilbake med ny motivasjon, mindre frykt og bedre verdier og forståelse av andre mennesker for fremtiden. Et overføringsår er ikke lett. Det er vanskelig å leve uten de viktigste klippene i livet ditt som familie og venner. Det er vanskelig å tilpasse seg vanene og livsstilen til en annen familie. Dette året har gitt meg muligheten til å møte så mange vakre mennesker som har berørt hjertet og sjelen min.

Anbefaler du studenter å delta i overføringsprogrammet?

Jeg anbefaler absolutt å dra til et annet land etter overføringsår. Små forskjeller er gode opplevelser når du reiser. Jeg har sett hvordan livet har endt her, og jeg tror Europa der jeg kom fra vil være en fantastisk opplevelse for ungdommen her. Jeg tror andre deler av verden kan lære unge mennesker så mye, en flott mulighet til å vokse og bli mer selvsikker ved å gjøre noe alene når du er den eneste personen du kan stole på.