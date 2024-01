På jakt etter nummer 9 som Paulo Fonseca har etterspurt siden sommeren, kan LOSC finne midtbacken i toppform det de leter etter i Norge. Konkurransen vil imidlertid være tøff mot Cofee, mens klubben hans kanskje ikke er bestselgerne. Forklaringer.

Det har gått seks måneder?

Etter Mohamed Bayos lån og fiaskoen til flere sommerspor, inkludert den som førte til Gift Orphan, har LOSC endelig funnet sin etterlengtede nummer 9? I følge opplysninger TV 2 spillNorsk TV-kanal, kan være en sjelden perle Andrej Ilic. Den 23 år gamle serbiske spissen, som har scoret 11 mål på 16 kamper (TCC) med klubben sin Valerenga, har vist sitt talent i Eliteserien (Norge T1) siden han kom fra Latvia i august 2023.

Men innfødte i Beograd kunne ikke bli i Skandinavia for alltid. Grunnen? Valerenga rykket ned til Norges andredivisjon. Et mesterskap virker for lite for den 1,89 meter lange midtspissen, som mange lag har snust frem det perfekte trekket for. LOSC blir norgesmestere for tredje gang på fire år ved utgangen av 2023, i tillegg til Toulouse, MLS-eiere og Bodø/Glimt. Til tross for nedrykk, ønsker ikke Valerenga å gi slipp på Andrej Ilic da han vil kreve ikke mindre enn €4,7 millioner. En sum som kan kjøle entusiasmen til interesserte klubber, fortsatt trinn TV 2 spill.

Fotokreditt: Ian MacNicol/Getty Images