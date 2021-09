Overlevende fra jihadistcellen hevder Paris 2015 -angrep som gjengjeldelse for franske luftangrep i Syria

En overlevende fra en jihadistgruppe som drepte 130 mennesker i Paris for seks år siden sa at angrepene var “ingenting personlige” og utført som gjengjeldelse for luftangrep i Syria og Irak.

Salah Abdeslam var en del av en 10-manns, hovedsakelig fransk eller belgisk gruppe som koordinerte en serie angrep på den franske hovedstaden i 2015.

Under høringen understreket han at sivile tap var et resultat av handlingene til tidligere president François Hollande, som anerkjente angrepene mot ISIS.

“Vi kjempet med Frankrike, vi angrep Frankrike, vi målrettet mot sivile – men det var ikke noe personlig mot dem,” sa han.

“François Hollande var klar over farene ved å angripe Den islamske staten i Syria,” sa Abdeslam.

På kvelden 12. november 2015 ble Paris og nabolagene i Saint-Denis angrepet av en rekke angrep på hverandre i løpet av minutter, og 130 mennesker ble drept og 350 flere skadet.

De tre selvmordsbomberne målrettet først fans under en fotballkamp utenfor State de France.

En selvmordsbomber rammet like etter middagstid foran en overfylt kafé og restaurant i Paris.

En annen gruppe åpnet ild mot en mengde på en konsert på Bataklan Theatre, noe som førte til sammenstøt med politiet.

Abdeslam er anklaget for å ha tatt angriperne til den nasjonale arenaen om natten og planlagt sitt eget angrep den kvelden.

Det antas at han kan ha trukket seg tilbake eller at undertøyet hans kan ha fungert feil, noe som senere ble funnet av politiet i en søppelbøtte.

Han skal ha forsvunnet sør i Paris etter angrepene, og flyktet til hjembyen Brussel, hvor han ble arrestert fire måneder senere.

Noen dager etter at han ble arrestert i mars 2016, ble Brussel rammet av en serie bombinger på t -banenettet og flyplassen, og drepte 32 sivile og tre kriminelle og skadet mer enn 300.

Angriperne antas å ha vært en del av den samme jihadistcellen som målrettet Paris.