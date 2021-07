Overoppheting New Zealand-økonomien knuser RBNZ-inflasjonsmålet

Men til og med utenom boliger og verktøy, steg KPI med 3,2 prosent. Andre kurvjusteringer har bare den effekten at presset inflasjonen er høyere enn overskriften – KPI, eksklusiv mat, steg 3,8 prosent.

Futures på pengesedler peker på minst to turer i år fra Reserve Bank of New Zealand. Fredag ​​viste de en underforstått kontantrente på 0,7 prosent i september (omtrent to økninger) og 0,94 prosent i desember (nesten tre økninger).

Utvidelsen strammet også de australske kontantrenteutsiktene: juni 2022 steg til 0,2 prosent, september 2022 til 0,32 prosent og desember 2022 til 0,45 prosent, opp henholdsvis 1, 2 og 3 basispoeng siden torsdag. Australias kontantrentemål er 0,1 prosent.

Økonomer ved ANZ anså New Zealand-økonomien for å være “overopphetet”.

Faktisk, med at Reserve Bank of New Zealand kunngjorde tidligere denne uken at de ville stanse obligasjonskjøp i henhold til sin versjon av kvantitativ lettelse, “for ordens skyld, vi tror tonen i MPR” – pengepolitisk gjennomgang – “fortsetter å undervurdere betydelig. graden av kapasitetsutvidelse i økonomien “.

“Inflasjonsforventningene øker, kostnadskryssinger skjer, og høyere forventninger kan se betydelig inflasjon hvis RBNZ ikke er forsiktig,” advarte ANZ i en rapport medforfatter av sjeføkonom Sharon Zollner.

Sist New Zealands inflasjon var så høy etter GST-økningen var i 2010, ifølge Westpac. Og mens stress i forsyningskjeden spilte en rolle, var “den mest bemerkelsesverdige utviklingen styrken til forbrukernes etterspørsel.”

“Dette ga selskapene mer rom for å videreføre kostnadsøkninger,” sa fungerende sjeføkonom Michael Gordon.

ANZ og Westpac er enige om å heve Reserve Bank of New Zealand neste måned til 0,5 prosent.