Overraskelse blant de røde løvene: Stockbroekx, Poncelet, Gougnard og Dockier vil ikke gå til Paris-lekene

Etter å ha havnet på tredjeplass i EM i Mönchengladbach i slutten av august, begynner de røde løvene en ny syklus som tar dem til OL i Paris 2024. Starten på denne nye syklusen vil bli presentert i Knokke-Heist. Den utvidede troppen vil delta i en to-dagers teambuilding-økt på den belgiske kysten før de tar fatt på et nytt ukentlig treningsprogram som forberedelse til OL-kvalifiseringen de skal konkurrere tidlig i 2024 (13.-21. januar). Det vil være to forskjellige konkurranser per kategori. Lag for hver turnering vil bli tildelt etter fullføring av alle kontinentale turneringer (Asiatiske leker 23. september – 8. oktober / Panamerikanske leker 20. oktober – 5. november / afrikanske olympiske kvalifiseringer 29. oktober – 5. november). Spillestedene for disse kampene forventes å bli bekreftet av Det internasjonale hockeyforbundet (FIH) i løpet av de kommende dagene.

Michael van den Heuvel slapp listen over 22 spillere på laget mindre enn 10 måneder før OL. © DR

Van Dessel, Onana og Ghislaine er fortsatt i troppen til Paris 2024

Tre ungdommer som spilte på EM (Arno van Tessel, Nelson Onana og William Ghislaine) har blitt plassert i troppen med bemerkelsesverdige prestasjoner.

Boon, Cosins, D. Inntekter til aksjemeglere, Van Oost og Vandenbrouck

Mönchengladbach-troppen er igjen komplettert av Tom Boon, Tanguy Gossins, Maxime van Oost, Thibaut Stockbroeks og Simon Vandenbrouck.

Dockier, Poncelet og M. Stockbroekx forlater det utvidede senteret

På den annen side bestemte Michel van den Heuvel og hans stab seg for ikke å velge Sébastien Dockier, Emmanuel Stockbroekx og Nicolas Poncelet for rotasjonen for Paris 2024. Etter en tre måneders pause kunngjorde Simon Cougnard sin definitive pensjonisttilværelse fra internasjonal hockey. Michael van den Heuvel forklarer sin avgjørelse for Sebastien Tokier: «Jeg har jobbet med Seba i 8 år. Han er en fantastisk spiller med Red Lions. Han er en fantastisk personlighet som ga alt for dette laget. Det er imidlertid på tide å vente med et nytt lag. Lag. La oss ikke glemme alt Seba har gjort det for belgisk hockey.»

Når det gjelder Emmanuel Stockbrokes, erklærer Michael: «Manu har gjenvunnet sin plass i laget etter å ha kommet tilbake fra en alvorlig skade for noen år siden. Men etter å ha sett på spillerne vi har tilgjengelig, har han dessverre ikke plass i ledelsen i Paris. Men Manu er en veldig målbevisst spiller og vi vil se ham igjen i fremtiden.»

Om Nicolas Ponselet fortsetter han: «Nico er en stor spiller som ikke har nådd sitt fulle potensial av ulike årsaker, inkludert flere skader. Han kan komme tilbake til Red Lions-laget i fremtiden, men han må gjøre betydelige fremskritt.»

Cougnard, permanent pensjonisttilværelse

Til slutt snakket landslagstrener Simon Cougnard om: «Simone har bekreftet overfor meg at han vil trekke seg fra de røde løvene. Med et gap på tre måneder har han hatt tid til å tenke på situasjonen sin. Med alt som skjer i livet hans nå, føler han at det er rett tid. Som Seba, han har vunnet alt fra OL, verdenscupen og europacupen. , hadde et fantastisk liv.»