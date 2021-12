“Overraskelse da jeg begynte å knuse fliser!”

Det var en overraskelse for det amerikanske paret. Etter å ha hørt summing bak veggen mens de tok en dusj, bestemte de seg for å ringe en bieekspert.

Bien Elisa Bixler besøkte et par som ble overrasket over å høre en summing på badet deres. Bee-entusiasten har ikke unnlatt å forklare arbeidet hennes på TikTok. Og du gjorde det så bra fordi bak veggen på parets bad var det en enorm bikube, over to meter lang! Det var hundrevis av bier. “Det var en overraskelse da jeg begynte å bryte fliser på baderomsveggen,” spøkte hun i et klipp. Så avslørte han all honningen laget av de hundrevis av biene som slo seg ned der.

Ifølge henne tok det omtrent fem timer å lykkes med å få ut denne enorme honningkaken. Imidlertid bemerker hun at hun likte og at det var veldig kult “å kunne knuse all den flisen på badet fullstendig.” Denne skremmende oppdagelsen av befolkningen var forbløffende for birøkteren som fant en del av bikuben.