Overraskelse: Ett talent The Voice bestemte seg for å forlate Belgia 10

«Khan har bestemt seg for å forlate showet av personlige årsaker,» heter det i RTBF-nyhetsmeldingen, og la til at den siste kvelden med knockouts vil sendes på forsiden i kveld. «Jeg vil gjerne takke trenerne og publikum for den overveldende støtten Khan har fått.» Offentlig tjeneste for å fortsette om 19 år gammel Brussel-rapper Som var veldig sint i blindperioden. «Under hele reisen var kandidaten i stand til å vise frem talentet sitt og dele følelsesmessige øyeblikk med publikum. Kandidaten forlater eventyret etter at showet ble sendt på tirsdag kl. 20.00.»

«Jeg ble kastet ut i morges»

Og komplett pressemelding. «Produksjon og RTBF vil ikke kommentere denne avgjørelsen.» Khan, som surret fire ganger i løpet av sine blinde dager, ble med i Black M-laget og sto alene på flere nivåer denne kvelden. Starter med klagen hans … time lapse. Under repetisjonen av denne knockouten var ikke Khan der allerede. Plutselig ringer Black M ham for å finne ut hvor han er («Min venn, vi har avgjort, gjør det så snart som mulig!») Og den unge mannen fra Brussel forklarer seg. «I morges ble jeg slått ut, jeg sov, jeg glemte dagen jeg skulle komme,» innrømmer rapperen som bestemte seg for å utfordre seg selv ved å forklare Mozarts drittsekk i rockeoperaen.

Fra det stjålne talentet … fløy bort

I kampen mot Andrea og Safra ble ikke Khan draftet av treneren sin som likte Safra. Talentet lærte seg imidlertid å «konjugere» seg selv og ble senere stjålet av Typh Barrow. «Con, beklager, men du er en veldig interessant mann!» Et gledesskrik over skytingen. «Hvem må jeg forhandle med, så du kommer til rett tid, og hun erter meg senere. Med mamma eller pappa?» «Nei, det er med meg,» sier Khan. «Vi skal på jobb!» Type slutter. RTBF kunngjør at Khan vil droppe eventyret «av personlige grunner». Derfor er det fortsatt en sjanse for Typh Farao å «stjele» en ferdighet for å gjenopprette denne ferdigheten. «Type vil velge et talent for å fullføre laget sitt live, og vi vil gi deg beskjed,» sa RTBF på Facebook.

«Jeg så ham vinne denne sesongen»

«Han er ikke klar!» På sosiale nettverk er internettbrukere opprørt over at denne «showman» kom uventet ut. «Jeg ville se ham live. Veldig vakker stemme uansett! Synd»; «Savner en rapper i Belgia … Ser på denne nyheten, håper jeg du vil fortsette, du har virkelig talent»; «En interessant kandidat kommer ut … synd» eller «Det er synd, jeg kunne se ham vinne denne sesongen. Jeg håper han kan forfølge en musikkarriere fordi jeg tror han har talent ….»