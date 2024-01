Overraskelse, Fabian Le Castel kommer tilbake denne kvelden på «Le Grand Cactus»: «Jeg visste fra begynnelsen at døren ikke var lukket!»

Fabian Le Castel av Jerome de Warsi på Grand Cactus i kveld? «Ja, et kort bilde av en sang med en gjest», etter ankomsten i oktober i fjor fra bandet Warzée og fra radioen -Vivacité-, spesielt, svarte følgeren med å kunngjøre avgangen til en annen imitator (Antoine Donneaux). «Det er ingen fiendskap mellom Jerome-teamet og megFabian Le Castel minner oss om det. Jerome ga meg en god prestasjon med Helmut Loti (I metallmodus, red.anm.), UDagen jeg var fri ((Denne torsdagens innlegg skjedde denne onsdagen, red.anm.) Så jeg takket ja! Det kan være andre muligheter!''

Komikeren fortsetter å åpne en ny komedieklubb snart i nærheten av Tournai (etter Harlu Comedy Club i Mousecrans). «Jeg gjør det jeg elsker å gjøre: arrangementer, sang, rock på toppen og med en rolle på toppen av det. Jeg fant meg ikke på det kunstneriske nivået, men da han kom med gode råd, takket jeg ja. Det er hyggelig å se at Jerome fortsatt har prøvd å levere noe jeg liker. Han bryr seg om meg og hva jeg kan ta med til showet fra tid til annen. Før du legger til: «Jeg vet godt at døren ikke er lukket!»

Og for å konkludere. «Noen ganger prøver jeg å foreslå ting som kan være en fordel for showet, i stedet for å være formell og gjøre ting jeg ikke liker! Jeg gjør denne jobben med lidenskap og elsker å gjøre det som virkelig driver meg. Det handler ikke om valg, det er også et spørsmål om rettferdighet overfor publikum.

