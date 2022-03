Overraskelse: Messi har ikke den største lønnen i League 1!

Våre kolleger i L’Equipe la tirsdag ut en viktig studie om totallønningene til Ligue 1-spillere, eksklusive bonuser.

Mens vi forventer å se Lionel Messi i spissen, føler vi at den argentinske spilleren bør komme på andreplass med totalt 3 375 000 per måned. Mbappé, som nylig ikke revurderte kontrakten sin, ligger på tredjeplass med 2.220.000. Øverst på denne listen er MNMs siste medlem, hvis aktiviteter har vært svært skuffende de siste månedene: Neymar. Brasilianeren tjener en totallønn på € 4 083 000 per måned. Eller «1 729 150 nettolønn til våre medarbeidere i L’Equipe. For ikke å snakke om bonusen. Veldig beleilig …

Merk at PSG er på topp 14 i denne rangeringen (Marginos og Verratti er på topp 5, med Hakimi og Navas som nyter godt av en totallønn på over én million euro). Og Messi får flere bonuser (lojalitet, spesielt) enn Neymar, noe som gjør at han kan konkurrere med brasilianeren når det gjelder nettoinntekt. Wissam Ben Yedder, som spiller under kommando av Philip Clement i Monaco, er den første ikke-parisiske som endte på 15. plass: eksklusive bonusen koster det klubben hans 650 000 i måneden.

Messi kom med tilbud og hentet sponsorer





L’Equipe husker at Lionel Messi fikk den største jackpotten i Barcelona: மில்லியன் 61 millioner i året. Det er nå verdt over 30 millioner euro i Paris, alt inkludert. Han får betalt en del av klubbens kryptovaluta «PSG Fan Tokens». Og fremfor alt har Argentina tillatt klubben hans å signere nye sponsoravtaler, til økte priser.

Det skal bemerkes at for Belgia er den totale månedlige inntekten til Jason Denier (Lyon) beregnet til 260 000 euro, mens Jeremy Dogu (Rennes) mottar 120 000 euro, Mats Sales (Strasbourg) 100 0000000000 W og Wout Faes (40 000). Amadou Onana er ikke på Lilles topp ti-lønn, så hun får totalt € 80.000.