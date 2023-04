Overraskelse: Subaru BRZ endelig også i Belgia…

HAN sportskupeer motor essens OG fremdrift flere og flere lages rar i produsentenes kataloger. Feilen i en del av forpliktelsene knyttet til CO2-utslipp produsentavgift. Denne begrensningen hadde også presset Subaru til ikke å tilby tredje generasjon av BRZ, mens Toyota imidlertid hadde han markedsført sin GR86 nesten identisk. Bortsett fra at den japanske produsenten endelig har bestemt seg for å revidere sin strategi og til tross for alt selge en haug med BRZ i Belgia og i Luxembourg (samt i Tyskland for noen uker siden).

Kun manuell girkasse

Denne midlertidige kommersialiseringen er åpenbart en gode nyheter til kjøreentusiaster, fordi BRZ er en ekstraordinær bil. Denne svært kompakte coupéen (4,26 m) veier kun 1.289 kg. En sannhet lys ! En annen funksjon: bokser motor hvis lave disposisjon tillater lavere tyngdepunkttil fordel for atferd.

Den firesylindrede bensinmotoren (atmosfærisk) opptar 2,4 liter og spytter 234 hestekrefter ved 7000 rpm. Strøm sendes til veien gjennom bakhjulene og gjennom en enkelt manuell girkasse sekstrinns automatisk girkasse tilbys ikke, selv om den finnes i andre deler av verden.

En versjon, en farge, ett alternativ

Subaru BRZ selges til startprisen på €40 995. Den gode nyheten er at utstyret er fullt, fordi det eneste versjon markedsført er Begrenset avslått med en enkelt farge: den blå «Subaru» (WR Pearl Blue).

Det eneste tilgjengelige alternativet er STi-pakke (2.500 euro) som inkluderer innslag av svart i høyden av sideluftinntakene, en diffuser, en spoiler på bakluken, en ekstra leppe for støtfangeren foran og en girspakknapp med aluminiumsfinish.

Subaru vil begynne leveringene innen juli 2023men for versjonene som er bestilt med STi-pakkemå vente til slutten av året. Gi beskjed til fansen da, for det vil ikke være nødvendig å vente for å unngå lagermangel-scenarioet kjent med Toyota GT86.