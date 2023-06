Overraskelser på Red Devils: Tedesco ringer Bodard, Demon, Tresor og Al-Daghil!

Denne tirsdagen, klokken 16.00, annonserte Red Devils-trener Domenico Tedesco sitt valg til juni-rallyet. Euro Espoores, Geno Debast, Romeo Lavia, Charles de Guettalere og Johan Bakayoko er uten Jackie Matijsen.

Tedesco på sin side overrasket venstrevingen til Circle Brooks, Oliver Demon. 23 år gamle Amin Al-Daghil, Burnleys sentrale forsvarsspiller som spilte på Standard i januar 2022, ble kåret til årets spiller mandag kveld av Mike Tresser og… Standard-supportere har drømt om å se Devils i flere måneder .

Både Leandro Trassart og Amato Onana ble imidlertid skadet. Når det gjelder Toby Alderweireld, har han (ennå?) ikke blitt tilbakekalt av treneren, som er avhengig av Bornau, Dentonker, Faze, Thiet og Vertonghen i forsvar, bortsett fra Al-Daghil. «Jeg så at Toby var klar til å komme tilbake til Devils. Jeg snakket med ham, men han forklarte meg at han ikke er klar til å bli med oss ​​denne måneden. Jeg tror han snakket følelsesmessig etter kampen, det var for tidlig for ham. Men selvfølgelig forblir døren åpen, hans neste møte i september La oss analysere situasjonen.

Djevlenes første treningsøkt vil finne sted i Tubize, mandag 12. juni kl. 17.00. De Bruyne og Lukaku, som møtes i lørdagens Champions League-finale, kan bli med i gruppen litt senere.

Risiko mellom MLS og pensjonering: Belgieren var klar til å forlate Real Madrid uten økonomisk kompensasjon.

Østerrikes første gruppe F

Lørdag 17. juni, da kun Belgia spilte, vant Østerrike sine to første kamper mot Aserbajdsjan og Estland, mer eller mindre lederen for gruppen deres som Belgia ønsker velkommen.

For Domenico Tedesco var det den første hjemmekampen. Hvis de vinner, vil Devils toppe gruppe F før de reiser til Estland tre dager senere. Husk at de to øverste plassene tilsvarer kvalifiseringen til Euro 2024 i Tyskland fra 14. juni til 14. juli.

Eden Hazard, Thibaut Courtois og Kevin De Bruyne vil feire sin 100. landskamp.

