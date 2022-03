Overraskende nok har Amazon kuttet prisen på iPhone 13 med 110!

Drømmer du om å ha den nyeste iPhone? Apple introduserer alltid nye smarttelefonmodeller med høy ytelse, og tiltrekker seg spesielt oppmerksomheten til alle som har akseptert merket for mer eller mindre. Amazon senker prisen på iPhone 13 med øretelefoner, som vil bli redusert til € 1149 i stedet for € 1259, € 110 rabatt!

Vi introduserer iPhone 13

iPhone 13 er på 512 GB, en A15 bionisk brikke utstyrt med imponerende ytelse og gode høyttalere som leverer utmerket lyd. 6,1-tommers OLED-skjermen er av utmerket kvalitet, med en forbedring i lysstyrken sammenlignet med iPhone 12. Dette er en skjerm som gir bedre syn i direkte sollys og sparer energi. Denne smarttelefonen er sterk, den er støv- og vannavstøtende. Dra nytte av kinomodusen for fantastisk dybde og optimale overganger av felteffekter. Kameraet fanger opp små detaljer for alltid vellykkede videoer og bilder. Selvstendigheten til denne smarttelefonen er utmerket, og du kan se filmer i 19 timer uten å lade enheten.

IPhone 13, kraftkonsentrasjon

A15 Pionic-brikken forbedrer hastigheten på smarttelefonen og gir muligheten til å spille grafikkintensive spill. Dette er et skikkelig kraftsenter! Selvfølgelig er iPhone 13 kompatibel med 5G for raskere surfing på Internett og er god nok for spilling. Visste du at iPhone er designet for å være miljøvennlig med resirkulerte materialer? iPhone 13 overvinner alle svakhetene til iPhone 12, spesielt når det gjelder batterilevetid, kraft og godt kontrollert design.