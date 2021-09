Overraskende veps og bakterier kompliserer studiet av sommerfuglen

Å introdusere nye arter for andre regioner kan ha uventede konsekvenser. Ifølge en studie publisert i Molekylær økologiÅ introdusere nye arter til et område kan bringe inn andre organismer og patogener.

Fortsett å lese nedenfor Våre utvalgte videoer

Et slikt tilfelle stammer fra tre tiår da larvene til Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia) ble introdusert for den lille øya Sottunga i Ålands øygruppe. Forskere hadde håpet at introduksjonen av sommerfugler ville fremme forståelsen av hvordan de sprer seg. Det forskerne ikke skjønte var at de hadde introdusert minst tre andre arter.

RELATERT: Sesongens første ‘drep veps’ rede for sesongen har blitt ødelagt i Washington

Det ble senere oppdaget at noen larver inneholdt en parasittisk veps kjent som Hyposoter horticola. Denne vepsen gjemmer seg vanligvis inne i larven og eksploderer før den blir en sommerfugl. men det er ikke alt. Inne i vepsen var den minste og sjeldneste “hyperparasitt” vepsen, kjent som Mesochorus jfr. Stigma. Superparasittiske veps dreper innfødte veps kort tid etter at hornetter drepte dem.

Takk skal du ha! Følg med på vårt ukentlige nyhetsbrev. Abonner på vårt nyhetsbrev Få de siste globale nyhetene og designene for å bygge en bedre fremtid. Deltakelse Deltakelse

Studiens hovedforfatter, Dr. Anne Dobloe ved Universitetet i Helsinki, sier at forskere bør lære mer om arten før de introduseres for nye områder. “Gjeninnføringen av truede arter kommer fra hjertet, og det er et bra sted, men vi har mye å lære om artene vi gjeninnfører og habitatet vi ønsker å gjeninnføre i før vi gjør det,” sa Dobloe.

En ekstra besøkende, Wolbachia pipientis, kom med vepsene. Til tross for denne plutselige utviklingen, fortsetter hver art på øya.

Siden sommerfugler ble introdusert sammen med sporadiske parasitter, spredte de seg videre til andre øyer. Veps er parasitter og påvirket dermed de andre sommerfugleartene som var tilstede på disse øyene. Ifølge Duplouy, når slike arter blir introdusert, degraderes de over tid og varer kanskje ikke lenge. Men med Glanvills fylling var situasjonen en annen.

“Glanville -gressbestandene har hatt fantastiske sporadiske kollaps de siste 30 årene, og vi forventer at det vil være svært lavt genetisk mangfold i årene etter at de kollapser,” sa Dobloe. “Men denne sommerfuglen ser ut til å komme seg etter en isolert befolkningskollaps, og Ölands genetiske mangfold forblir imponerende høyt, til tross for alle flaskehalsene sommerfuglen har vært gjennom,” la hun til.

Disse resultatene kan tjene som en advarsel for fremtidige studier som undersøker muligheten for å introdusere nye arter.

via Vaktmann

Hovedbilde via Pixabay