Italia

Hvis Salernitana vinner, er det et dårlig trekk for klubben å arve rødt lys denne helgen. I et 2-0-tap mot Juventus 5. desember, tok Jinho van Houston tilbake en startplass i Genovas forsvar. Den tidligere Standard-spilleren spilte 85 minutter før han ble byttet ut. Prestasjonene til Manolo Kapiatini (7., 0-1; 67., 0-3) og Francesco Kaputo (49., 0-2) hindret ikke «Champ» fra å vinne med tre poeng. Matia Testro klarte å redusere intensiteten på tallene ved å opprettholde respekten for familien sin (78., 1-3).

Etter dette nederlaget ble Genoa sittende fast i finalen med ti enheter og kan bli presset til siste plass på stillingen hvis Salernitana vinner lørdag ettermiddag i Fiorentina.

England

Cabachele sto ikke på Watfords bekostning.

Watford hadde en dårlig operasjon fredag ​​kveld i Premier League. I starten av 16. mai tapte Hornets 2-1 i Brentford. Med Christian Cabachele på benken gjennom hele kampen, utnyttet Watford den tidligere klubbens Bruce-spiller Nikrian Emmanuel Dennis (24., 0-1). Brentford “Peace” endret spillets gang med Johnson (1-1) i den 84. over og takket Mbeumo (90. + 5, 2-1) i tillegg. Brentford forbedret seg midlertidig fra 13. til 9. plass på rangeringen med 20 poeng. Watford, rangert som 17. med 13 enheter, er bare ti poeng foran Burnley, Newcastle og Norwich.

Nederland

Der er Willem IIs kiste.

I Nederland spilte Elton Kabangu i det 62. minutt, men spissen kunne ikke hindre Willem II i å avslutte uavgjort 1-3 i sin egen kamp mot Kampur. Kampur har med denne seieren forbedret seg fra 8. til 4. plass etter 16 kamper og har tatt 27 poeng. Tilburg-klubben er rangert som 13. og har totalt 18 enheter.